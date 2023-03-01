С 1 марта 2023 в России вступили в силу новые правила защиты людей от бездомных собак

Регионам дали больше полномочий

Постановление о новых правилах премьер-министр РФ Михаил Мишутин подписал 3 ноября 2022 года. Оно содержит методические указания, на основании которых в российских регионах должны разработать свой порядок, чтобы предотвратить нападения бездомных собак на людей.

В документе, который вступил в силу 1 марта, прописаны случаи, когда бездомные животные представляют угрозу для жизни и здоровья человека:

- нахождение бездомных животных в местах массового пребывания людей;

- нахождение бездомных животных в районе теплотрасс и на мусорных площадках;

- проявление бездомными собаками немотивированной агрессии к людям или другим животным.

Методичка расширила полномочия субъектов Федерации по обращению с животными.

Власти субъектов могут полностью запретить самовыгул животных. В их компетенции определять, каких собак оставлять на дожитие в приютах, куда нельзя выпускать бродячих псов после процедуры ОСВВ (отлов – стерилизация – вакцинация – возврат). Она проводится по ФЗ №498 «Об ответственном обращении с животными» («собачий» закон Бурматова»).

В Улан-Удэ муниципальные штрафы для владельцев собак за самовыгул животных, отсутствие регистрации и допущение нападения на людей уже несколько лет составляют от трех до пяти тысяч рублей. Но количество кормящихся на стороне как бы домашних псов, их нападений на жителей города, несмотря на постоянные рейды по микрорайонам, не уменьшается.

Муниципалитеты по всей России устали просить владельцев собак соблюдать правила содержания домашних питомцев: регистрировать их, не отпускать на самовыгул. Теперь проблему и таких полудомашних собак передали на уровень регионов.

По новой методике власти субъектов РФ также обязаны определять порядок мониторинга состояния популяции животных без владельцев. Вместе с муниципалитетами и подрядчиками выявлять, отлавливать бездомных животных с последующим их помещением в приюты. Они также обязаны информировать Минприроды России о показателе напряжённости ситуации с нападениями бездомных собак на граждан.

В Улан-Удэ сообщайте о безнадзорных собаках в службы отлова:

– в Советском районе – ООО «ЦАСС», тел. 37-83-13;

– в Железнодорожном – ООО «Ананда», тел. 62-19-99;

– в Октябрьском – ИП Жихарева, тел. 67-92-92.

Животные будут отловлены и доставлены в приют, утверждают в мэрии города.