Авторские песни представит Аюр Доржиев
9 марта в Улан-Удэ пройдёт «Весенний концерт», на котором артист Русского драматического театра, участник группы «Дари» Аюр Доржиев представит свои авторские песни
- Каждая из них — маленький проводник в весну, ведь они пропитаны любовью, светом и теплом, - сообщает пресс-служба Бурятской государственной филармонии.
Сопровождать концерт будут известные музыканты Улан-Удэ: Семён Крайнов — барабаны, Татьяна Моторина — клавиши, Виктор Вершинин — бас-гитара, Андрей Баглаев — гитара, Михаил Семушев — саксофон.
Познакомиться с творчеством Аюра Доржиева можно 9 марта в клубе «Чаплин».
Возрастное ограничение: 16+.
В Улан-Удэ состоится «Весенний концерт»
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