В Улан-Удэ состоится «Весенний концерт»

Авторские песни представит Аюр Доржиев



9 марта в Улан-Удэ пройдёт «Весенний концерт», на котором артист Русского драматического театра, участник группы «Дари» Аюр Доржиев представит свои авторские песни



- Каждая из них — маленький проводник в весну, ведь они пропитаны любовью, светом и теплом, - сообщает пресс-служба Бурятской государственной филармонии.



Сопровождать концерт будут известные музыканты Улан-Удэ: Семён Крайнов — барабаны, Татьяна Моторина — клавиши, Виктор Вершинин — бас-гитара, Андрей Баглаев — гитара, Михаил Семушев — саксофон.



Познакомиться с творчеством Аюра Доржиева можно 9 марта в клубе «Чаплин».



Возрастное ограничение: 16+.



