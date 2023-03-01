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В Улан-Удэ состоится «Весенний концерт»

В Улан-Удэ состоится «Весенний концерт»
Общество,  Фото:pixabay.com
Авторские песни представит Аюр Доржиев

9 марта в Улан-Удэ пройдёт «Весенний концерт», на котором артист Русского драматического театра, участник группы «Дари» Аюр Доржиев представит свои авторские песни

- Каждая из них — маленький проводник в весну, ведь они пропитаны любовью, светом и теплом, - сообщает пресс-служба Бурятской государственной филармонии.

Сопровождать концерт будут известные музыканты Улан-Удэ: Семён Крайнов — барабаны, Татьяна Моторина — клавиши, Виктор Вершинин — бас-гитара, Андрей Баглаев — гитара, Михаил Семушев — саксофон.

Познакомиться с творчеством Аюра Доржиева можно 9 марта в клубе «Чаплин».

Возрастное ограничение: 16+.

Улан-Удэ концерт Бурятия филармония

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