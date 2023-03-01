В отдалённом микрорайоне Улан-Удэ будут весь день ловить собак

А все желающие смогут бесплатно привить своих питомцев от бешенства





В ближайший четверг, 2 марта, в микрорайоне Восточный устроят очередной «собачий» рейд. Там будут отлавливать бродячих животных, сообщили в комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ.Специальные мобильные группы проверят, как местные жители соблюдают правила по содержанию своих питомцев. С 10:00 до 15:30 на улице Магистральная, № 25/1 развернут пункт, где все желающие смогут бесплатно привить животных от бешенства, а за 355 рублей – ещё и зарегистрировать их и установить специальный чип.Подать заявку на отлов и сообщить о нарушениях предлагают по номерам 8 (3012) 46-09-29 и 44-30-00.