У жителя Бурятии списывали коммуналку за квартиру, в которой он не живёт

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Жильё передано в муниципальную собственность по программе переселения



Прокуратура выявила нарушение закона в сфере жилищно-коммунального хозяйства в Муйском районе Бурятии. Проверка была проведена по обращению пенсионера



Установлено, что по заочному решению мирового судьи в пользу ресурсоснабжающей организации с пенсионера взыскана задолженность за жилищно-коммунальные услуги в размере 13 тысяч рублей.



Вышестоящими судебными инстанциями это решение отменено, в удовлетворении иска о взыскании долга за коммунальные услуги отказано.



- Основанием для отказа послужило фактическое непотребление коммунальных услуг, поскольку заявителем жилое помещение передано в безвозмездную собственность муниципалитета по программе переселения. В целях возврата незаконно взысканных денежных средств пенсионеру прокурор района в суд направил заявление о повороте исполнения судебного решения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Мировой судья судебного участка Муйского района требования прокурора удовлетворил.



Взыскателем перечислены денежные средства пенсионеру.





