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У жителя Бурятии списывали коммуналку за квартиру, в которой он не живёт

У жителя Бурятии списывали коммуналку за квартиру, в которой он не живёт
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Жильё передано в муниципальную собственность по программе переселения

Прокуратура выявила нарушение закона в сфере жилищно-коммунального хозяйства в Муйском районе Бурятии. Проверка была проведена по обращению пенсионера

Установлено, что по заочному решению мирового судьи в пользу ресурсоснабжающей организации с пенсионера взыскана задолженность за жилищно-коммунальные услуги в размере 13 тысяч рублей.

Вышестоящими судебными инстанциями это решение отменено, в удовлетворении иска о взыскании долга за коммунальные услуги отказано.

- Основанием для отказа послужило фактическое непотребление коммунальных услуг, поскольку заявителем жилое помещение передано в безвозмездную собственность муниципалитета по программе переселения. В целях возврата незаконно взысканных денежных средств пенсионеру прокурор района в суд направил заявление о повороте исполнения судебного решения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Мировой судья судебного участка Муйского района требования прокурора удовлетворил.

Взыскателем перечислены денежные средства пенсионеру.


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