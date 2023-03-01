У жителя Бурятии списывали коммуналку за квартиру, в которой он не живёт

Жильё передано в муниципальную собственность по программе переселения
Прокуратура выявила нарушение закона в сфере жилищно-коммунального хозяйства в Муйском районе Бурятии. Проверка была проведена по обращению пенсионера
Установлено, что по заочному решению мирового судьи в пользу ресурсоснабжающей организации с пенсионера взыскана задолженность за жилищно-коммунальные услуги в размере 13 тысяч рублей.
Вышестоящими судебными инстанциями это решение отменено, в удовлетворении иска о взыскании долга за коммунальные услуги отказано.
- Основанием для отказа послужило фактическое непотребление коммунальных услуг, поскольку заявителем жилое помещение передано в безвозмездную собственность муниципалитета по программе переселения. В целях возврата незаконно взысканных денежных средств пенсионеру прокурор района в суд направил заявление о повороте исполнения судебного решения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Мировой судья судебного участка Муйского района требования прокурора удовлетворил.
Взыскателем перечислены денежные средства пенсионеру.
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Общество, Фото:
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