В Бурятии предоставят субсидии на растениеводство

Заявки принимаются по 10 марта включительно



В Бурятии открыт приём заявок на предоставление субсидий на растениеводство. Субсидии на поддержку отрасли выдаются по двум направлениям:

- Проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельхозпроизводства, а также повышение плодородия и качества почв по выращиванию зерновых, зернобобовых, масличных культур (за исключением рапса и сои), кормовых сельскохозяйственных культур;

- Стимулирование увеличения производства картофеля и овощей открытого грунта.



Сроки приёма заявок: с 27 февраля по 10 марта 2023 года. Получить субсидию могут сельхозобъединения, К(Ф)Х, ИП и граждане, ведущие личное подсобное хозяйство (ЛПХ) и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».



Как сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства РБ, критериями отбора заявок являются:

- Сохранение посевной площади на 1 января текущего года по сравнению с показателем на 1 января предыдущего года;

- Участники отбора должны иметь посевные площади зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных культур (кроме рапса и сои) не менее 100 га, и (или) картофеля не менее 10 га, и (или) овощей открытого грунта - не менее 7 га на 1 января текущего года;

- Участники отбора из числа граждан, ведущих ЛПХ и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» должны иметь посевные площади картофеля не менее 0,8 га, и (или) овощей открытого грунта не менее 0,3 га;

- Соблюдение запрета на выжигание сухой травы на землях сельхозназначения;

- Отсутствие задолженности по уплате налогов и сборов.



