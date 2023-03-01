В Бурятии увековечили память ещё двух погибших участников СВО

В их честь в Тунке открыли парты Героев









В СОШ в тункинском селе Монды появились сразу две парты Героев в память о Ниме Ошорове и Баире Хуриганове. Они погибли при исполнении воинского долга во время специальной военной операции.На открытии слово взял глава Тункинского района Чингис Маншеев.- Мы всегда помним о наших воинах, наших земляках, отдавших свою жизнь за свободу и независимость родины. Они шагнули в бессмертие, показав пример беззаветного мужества и героизма, – подчеркнул Маншеев.Начальник районного управления образования (РУО) Азия Майорова отметила: имена Нимы Дабаевича и Баира Сырендоржиевича навсегда останутся в «Книге памяти» Тункинского района. «Дети будут расти в этой школе – и не только в ней – с именами наших героев на устах. Будем помнить их всегда», – цитируют её в вайбер-группе «Тунка-инфо.24/7».