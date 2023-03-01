«Буддизм – это про реинкарнацию»: В Бурятии котят выбросили прямо на сакральном месте

Их обнаружила на бурхане проезжавшая мимо девушка









В улан-удэнском фонде «Собака счастья» поделились грустной и поучительной историей об очередных подопечных, которых неизвестные выбросили в сакральной местности. Там принято «бурханить» – то есть задабривать местных духов определёнными подношениями.- Бурхан – священное место для многих жителей Бурятии. Зачастую такие находятся между двумя населёнными пунктами, где поблизости нет жилых домов, – рассказали в организации. – Проезжающие там путники делают подношения в виде монет, риса и белой пищи и часто просят хорошей дороги и спокойной погоды.Именно в таком месте, в лесу, обнаружили двух котят. По мнению волонтёров, их тем самым обрели на верную погибель. Животные были напуганными и очень голодными.- Неужели кто-то, пожелав себе удачи в дороге, чтобы спокойно, без происшествий доехать до города, цинично тут же выбросил котят? Как? У нас в голове не укладывается. Кто-то одной рукой молился за себя, за близких, за тех, кого любит, а второй безжалостно обрёк на смерть двух малышей, – недоумевают представители фонда.Крохам повезло – мимо проезжала неравнодушная девушка, которая часто помогает животным. Заметив напуганных котят, она не смогла оставить их там.- От страха малыши прятались и убегали от неё, но истощённые от голода и жажды, всё же выбежали на корм, – подчеркнули в «Собаке счастья».Всё закончилось хорошо – «найдёныши» проходят обследование и уже привыкают к новому дому. Совсем скоро им начнут искать хозяев. «А тем, кто так жестоко с ними поступил, хочется сказать: не забывайте, что буддизм – это всё-таки про реинкарнацию в том числе», – заключили зоозащитники.