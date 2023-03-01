Улан-удэнцам рассказали о бюро забытых в автобусах вещей

«Урожай» из них каждый день собирают водители

В МУП «Городские маршруты» рассказали, где жители бурятской столицы могут найти оставленные в автобусах вещи. Пассажиры забывают их в муниципальном транспорте круглый год – «ассортимент» меняется только в зависимости от сезона. Зимой это, как правило, варежки, перчатки и шапкиПосле окончания смены водители сдают находки в диспетчерскую, где они и «дожидаются» своих хозяев. К каждой вещи, кстати, прикрепляют бирку с информацией, когда и в каком именно автобусе её обнаружили.Улан-удэнцев попросили не думать, что к таким моментам в МУП относятся несерьёзно. «Всё организовано не хуже, чем в каком-нибудь «бюро забытых вещей», – отметили на официальной странице предприятия во «ВКонтакте».Узнать, есть ли в диспетчерской потерянные рукавицы, сумка, рюкзак или что-то ещё, можно, позвонив по номеру 8 (3012) 44-72-10. Но лучше всё же ничего не забывать в салоне и на остановках, предупредили в МУП- По инструкции, при обнаружении сумок, портфелей, рюкзаков и пакетов проводится целый комплекс мер с привлечением специальных служб – что, конечно же, парализует работу общественного транспорта. А значит, кто-то вовремя не приедет на работу или не успеет по своим делам, – пояснили в «Городских маршрутах».