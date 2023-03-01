Системы оповещения в случае ЧС сработают позже
Запланированная на 1 марта комплексная проверка работоспособности системы оповещения населения Бурятии перенесена.
О времени и дате её проведения проверки сообщат позже, заявили в мэрии Улан-Удэ.
Предполагалось, что 1 марта с 10:40 до 10:43 по местному времени в республике запустят электросирены для передачи сигнала «Внимание!» с речевым сопровождением, который повторяется трижды.
У жителей одну минуту не должны были работать телевизоры. С 10:43 до 10:44 на телеканалах первого мультиплекса (Первый канал, «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Культура», «Россия 24», «Карусель», ОТР и ТВЦ) ожидалось текстовое сообщение «Техническая проверка».
Республиканское агентство по ГО и ЧС призывало не паниковать во время проверки.
Мэрия Улан-Удэ: запланированная проверка сирен перенесена
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