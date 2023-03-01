В детсаду Улан-Удэ выявили поддельный сыр

Об это сообщили в Россельхознадзоре



В детском саду города Улан-Удэ обнаружен фальсифицированный сыр. Об этом сообщили в управлением Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



- В результате исследований в ФГБУ «Иркутская МВЛ» в одном образце пробы сыра с массовой долей жира в сухом веществе 50% (производитель ООО «Брасовские сыры» (Брянская область) установлена фальсификация растительными жирами по составу стеринов (обнаружен В-ситостерин, кампестерин, стигмастерин, брассикастерин), наличие которых в соответствии с техническими регламентами в пищевой продукции недопустимо, - сообщили в пресс-службе.



В целях недопущения оборота некачественной продукции информация о несоответствии пищевой продукции направлена в детский сад «Золушка» и поставщику продукции ООО «Берилл».



Кроме того, информация направлена в управление Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям для принятия мер реагирования в отношении производителя продукции.

