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С 1 марта шашлыки можно жарить гораздо ближе к частному дому

С 1 марта шашлыки можно жарить гораздо ближе к частному дому
Общество,  Фото:pixabay.com

Что ещё меняется в законах и правилах

Ранее мангал можно было устанавливать на участке в двадцати метрах от построек. Костёр же разводить – только в пятидесяти. Теперь шашлык разрешено готовить всего в пяти метрах от дома.

С началом весны введены новые правила для участков: сжигать мусор и остатки листвы разрешено в 15 метрах от постройки, а если делать это в «жаропрочной ёмкости» (например, в бочке) – в 7,5 м.

Россиянам с 1 марта больше не придется носить в ГИБДД медсправку об отсутствии противопоказаний. Инспекция сама получит всю информацию из общей с Минздравом базы данных.

Электросамокаты, сегвеи, гироскутеры и моноколеса – с 1 марта имеют статус «средства индивидуальной мобильности». По тротуару и велодорожкам на них можно ездить со скоростью до 25 километров в час, уступая пешеходам. При этом устройство не должно весить более 35 кг. Ездить по правому краю проезжей части теперь можно с 14 лет, но только по участкам с максимально разрешенной скоростью 60 километров в час. 

Пешеходам разрешено в исключительных случаях передвигаться по велодорожкам. Но она должна быть без тротуаров и обочин. При этом велосипедисты в любом случае сохранят за собой право приоритета. В Улан-Удэ такую асфальтовую велодорожку от улицы Ленина до Коммунистической проложили в 2022 году у Гостиных рядов. Но она пока не имеет знаков и окружена сплошным тротуаром. Ещё одна гораздо более протяжённая велодорожка построена на Верхней Берёзовке.  

С 1 марта 2023 года вступают в силу требования к средствам размещения в сфере сельского туризма. Такие объекты размещения должны быть оборудованы аварийным освещением, горячим и холодным водоснабжением, отоплением и системой вентиляции.

Водителям с судимостью запрещено теперь работать в общественном транспорте и такси. Речь о наказанных за преступления средней тяжести, а также за тяжкие и особо тяжкие преступления.

С 1 марта 2023 года доставка вахтовиков от места нахождения работодателя или пункта сбора до места проведения работ и обратно должна осуществляться за счет средств работодателя.

С 1 марта начинает действовать закон, согласно которому региональные и муниципальные депутаты, осуществляющие свою деятельность без отрыва от основного места работы (то есть не на постоянной основе), будут подавать декларации о доходах только непосредственно после избрания, а также если в течение отчетного года ими были совершены крупные сделки, превышающие общий доход депутата и его супруги (супруга) за три года. Депутаты Народного Хурала Бурятии на сессии 28 февраля внесли изменения в законы республики.


законы Народный Хурал

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