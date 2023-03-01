Олег Шальнов считает переход на «Байкалы» для концерна очень важным шагом
Концерн «Росэнергоатом» (электроэнергетический дивизион «Росатома») закупил первую партию отечественных персональных компьютеров «Бобёр» на базе процессора «Байкал» и проводит подготовку к их внедрению в инфраструктуру генерирующей компании. В этой работе также участвуют эксперты АО «Гринатом» (IT-интегратор Росатома), они проверяют корректность работы отраслевых централизованных систем Росатома на данных компьютерах и выявляют несоответствия. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.
- Переход на отечественные процессоры – это важный шаг для обеспечения должного уровня технологической независимости в таких чувствительных стратегических сферах, как атомная отрасль, – прокомментировал Олег Шальнов, директор Департамента управления ИТ-проектами и интеграцией концерна «Росэнергоатом».
Персональный компьютер «Бобёр» – это универсальный российский ПК в компактном корпусе малого форм-фактора SFF, разработанный компанией Delta Computers на основе процессора Байкал-М. В качестве операционной системы в данных компьютерах используется Astra Linux Special Edition «Новороссийск».
- Корректная работа основных централизованных систем Росатома, таких, как единая система электронного документооборота, – это важный элемент перехода на отечественные процессоры. В Росэнергоатоме большое внимание уделяется стабильности и безопасности информационных систем, поэтому проверка новых ПК на соответствие отраслевым требованиям является важным шагом интеграции отечественных технологий в IT-ландшафт концерна, – сказал Андрей Лавров, заместитель генерального директора АО «Гринатом», руководитель центра отраслевых цифровых технологий.
В Росатоме начали тестирование российских компьютеров «Бобёр» на базе процессора «Байкал»
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