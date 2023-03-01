В Росатоме начали тестирование российских компьютеров «Бобёр» на базе процессора «Байкал»

Олег Шальнов считает переход на «Байкалы» для концерна очень важным шагом



Концерн «Росэнергоатом» (электроэнергетический дивизион «Росатома») закупил первую партию отечественных персональных компьютеров «Бобёр» на базе процессора «Байкал» и проводит подготовку к их внедрению в инфраструктуру генерирующей компании. В этой работе также участвуют эксперты АО «Гринатом» (IT-интегратор Росатома), они проверяют корректность работы отраслевых централизованных систем Росатома на данных компьютерах и выявляют несоответствия. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.



- Переход на отечественные процессоры – это важный шаг для обеспечения должного уровня технологической независимости в таких чувствительных стратегических сферах, как атомная отрасль, – прокомментировал Олег Шальнов, директор Департамента управления ИТ-проектами и интеграцией концерна «Росэнергоатом».



Персональный компьютер «Бобёр» – это универсальный российский ПК в компактном корпусе малого форм-фактора SFF, разработанный компанией Delta Computers на основе процессора Байкал-М. В качестве операционной системы в данных компьютерах используется Astra Linux Special Edition «Новороссийск».



- Корректная работа основных централизованных систем Росатома, таких, как единая система электронного документооборота, – это важный элемент перехода на отечественные процессоры. В Росэнергоатоме большое внимание уделяется стабильности и безопасности информационных систем, поэтому проверка новых ПК на соответствие отраслевым требованиям является важным шагом интеграции отечественных технологий в IT-ландшафт концерна, – сказал Андрей Лавров, заместитель генерального директора АО «Гринатом», руководитель центра отраслевых цифровых технологий.

