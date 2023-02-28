Леса Дальнего Востока будут контролировать из космоса

В 2023 году специалисты ФГБУ «Рослесинфорг» продолжат осуществлять дистанционный мониторинг на территории Дальневосточного федерального округа. Площадь непрерывного мониторинга увеличится на 1,5 млн га по сравнению с прошлым годом.
- Сегодня 39 млн. га лесного фонда Дальнего востока находятся под космическим контролем. Дистанционный мониторинг помогает оперативно отслеживать изменения в лесном фонде: начиная с прокладки дорог для автомобилей и заканчивая обнаружением незаконной рубки. В Бурятии непрерывно отслеживается 1,9 млн. гектаров, - сообщили в ФГБУ «Рослесинфорг».
В 2023 году дистанционный мониторинг лесов будет проводиться на территории Амурской области – 5,2 млн. га, Забайкальского края – 9,1 млн. га, Приморского края – 8,3 млн и Хабаровского края – 8,7 млн. га.
Проводится непрерывный дистанционный мониторинг на территории Амурской области – 803,6 тыс. га, в Бурятии – 1,9 млн. га, и в Забайкальском крае 3,4 млн. га.
Дистанционный космический мониторинг лесов проводится с 2005 года. В ходе работ анализируются материалы космической съёмки. Мониторинг позволяет оперативно реагировать на выявленные правонарушения, особенно на труднодоступных территориях. При признаках возможных нарушений информация направляется в региональные органы власти для проведения проверки.
Отметим также, что территорию Бурятии мониторят ещё 30 видеокамер, которые фиксируют возникновение лесных пожаров на общей площади 6 млн. гектаров республики. По словам зампреда правительства Бурятии Петра Мордовского, «нигде такого в России нет».
Справка:
ФГБУ «Рослесинфорг» - подведомственное учреждение Федерального агентства лесного хозяйства РФ, центр государственной инвентаризации лесов. Специализируется на комплексном решении лесоучётных задач в интересах государства.