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Леса Дальнего Востока будут контролировать из космоса

Леса Дальнего Востока будут контролировать из космоса
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Площадь мониторинга составит почти 27 млн гектаров, из которых 1,9 млн. гектаров находятся на территории Бурятии

В 2023 году специалисты ФГБУ «Рослесинфорг» продолжат осуществлять дистанционный мониторинг на территории Дальневосточного федерального округа. Площадь непрерывного мониторинга увеличится на 1,5 млн га по сравнению с прошлым годом.

- Сегодня 39 млн. га лесного фонда Дальнего востока находятся под космическим контролем. Дистанционный мониторинг помогает оперативно отслеживать изменения в лесном фонде: начиная с прокладки дорог для автомобилей и заканчивая обнаружением незаконной рубки. В Бурятии непрерывно отслеживается 1,9 млн. гектаров, - сообщили в ФГБУ «Рослесинфорг».

В 2023 году дистанционный мониторинг лесов будет проводиться на территории Амурской области – 5,2 млн. га, Забайкальского края – 9,1 млн. га, Приморского края – 8,3 млн и Хабаровского края – 8,7 млн. га.

Проводится непрерывный дистанционный мониторинг на территории Амурской области – 803,6 тыс. га, в Бурятии – 1,9 млн. га, и в Забайкальском крае 3,4 млн. га.

Дистанционный космический мониторинг лесов проводится с 2005 года. В ходе работ анализируются материалы космической съёмки. Мониторинг позволяет оперативно реагировать на выявленные правонарушения, особенно на труднодоступных территориях. При признаках возможных нарушений информация направляется в региональные органы власти для проведения проверки.

Отметим также, что территорию Бурятии мониторят ещё 30 видеокамер, которые фиксируют возникновение лесных пожаров на общей площади 6 млн. гектаров республики. По словам зампреда правительства Бурятии Петра Мордовского, «нигде такого в России нет».

Справка:

ФГБУ «Рослесинфорг» - подведомственное учреждение Федерального агентства лесного хозяйства РФ, центр государственной инвентаризации лесов. Специализируется на комплексном решении лесоучётных задач в интересах государства.


Лес

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