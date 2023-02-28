Участники экспедиции проедут по Байкалу 1000 км на «мотособаках»



От Северобайкальска путешественников ждёт следующая знаковая точка - остров Ольхон. Чтобы добраться до него, экспедиция должна преодолеть примерно 300 км. Путешественники посетят север острова, потом отправятся в Хужир, одну из туристических локаций на Ольхоне.



Дальше экспедиция совершит марш-бросок до посёлка Листвянка, 250 км по накатанной хивусами тропе. А затем мототуристы проедут финишный отрезок 80 км вдоль Кругобайкальской железной дороги до Култука - крайней южной точки. Здесь экспедиция завершится.



От Култука мототуристы трансфером в 90 км доберутся до Иркутска, откуда и вылетят домой.









С 12 по 22 марта состоится международная автономная экспедиция «Байкал от края до края». 12 участников из разных городов России и Республики Беларусь попытаются пройти 1000 км по льду Байкала на мотобуксировщиках (в народе «мотособаках»). Это путешествие станет проверкой опыта, сил, и мужества команды лучших зимних мототуристов. В крайних точках маршрута состоится установка флагов России и Беларуси, как символа дружбы двух народов, сообщает туристский информационный центр «Байкал».Сначала экспедиция посетит фестиваль скорости «Байкальская миля-2023» , который пройдёт с 7 по 11 марта возле села Максимиха.12 марта экспедиция официально стартует из села Максимиха (Баргузинский район), на восточном побережье Байкала. Огибая полуостров Святой Нос, путешественники продвинутся на север, до Нижнеангарска – на крайнюю северную точку озера Байкал, а уже оттуда - дальше на юг вдоль западного берега.Первой точкой пополнения запасов экспедиции станет город Северобайкальск. Этот отрезок маршрута выйдет приблизительно на 350-400 км. Это действительно будет самым большим автономным перегоном. Там экспедиция заглянет на местные горячие источники.