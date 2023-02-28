Депутаты приготовили для улан-удэнцев новые штрафы

Карать рублём решили за незаконный слив нечистот









Несмотря на наличие специальных мест, нечистоты продолжают сливать где попало. Как правило, для этого используют уличные ливнёвки. Потому республиканский закон «Об административных нарушениях» решили дополнить ещё одной статьёй.



Докладчиком по вопросу выступил председатель улан-удэнского горсовета Чимит Бальжинимаев. Он же озвучил размеры штрафов: от 3 до 5 тысяч рублей – для физических, от 10 до 15 – для должностных и от 50 до 100 тысяч – для юридических лиц.



- Вопрос сбора и утилизации жидких бытовых отходов в Улан-Удэ назрел давно. Не весь частный сектор подключён к сетям водоотведения. Коммунальные стоки из выгребных ям и септиков вывозят частные ассенизаторы и нередко сливают их в ближайший овраг, водоём или канализационные колодцы. Это приводит к засорам в многоквартирных домах и авариям на сетях. Страдает и экология. Чтобы предотвратить эти нарушения, город разработал поправки, а мы их поддержали, – пояснил председатель комитета НХ по экономической политике, природопользованию и экологии Анатолий Кушнарёв.

В столице Бурятии станет больше штрафов. Их одобрили на сессии 28 февраля депутаты республиканского парламента. Речь идёт, в частности, о денежном наказании за слив жидких бытовых отходов (ЖБО) в непредназначенных для этого местах.Вообще в Улан-Удэ пять точек для сброса содержимого выгребных ям – на улице Левченко (около Улан-Удэнской нефтебазы), в микрорайонах Исток и Таёжный, на Полигоне и в 110-м квартале. Раньше их было восемь, но часть пришлось закрыть.