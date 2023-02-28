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В Бурятии проведут обучающий семинар по подготовке грантовых заявок

В Бурятии проведут обучающий семинар по подготовке грантовых заявок
Общество,  Фото:pixabay.com.
Семинар пройдёт в онлайн и офлайн форматах

Обучающий семинар по подготовке грантовых заявок состоится для представителей некоммерческих организаций Бурятии в онлайн и офлайн форматах, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

В очном формате семинар пройдёт 2 марта с 10:00 до 14:00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, 4, Национальная библиотека, Литературно-музыкальная гостиная. Иногородние участники могут подключиться по ссылке.

Подробности подключения можно узнать по телефону 8 (3012) 21-40-22, 21-57-91 или по адресу электронной почты: [email protected]

Как сообщал «Байкал-Daily», некоммерческие организации со всей России могут принять участие в конкурсе президентских грантов, заявки на конкурс можно прислать до 15 марта. Там можно написать гранты по самым разным темам – от экологии до сохранения исторической памяти.

Кроме того, 3 марта стартует ещё один конкурс субсидий для социально ориентированных некоммерческих организаций. Общая сумма конкурса, с учётом софинансирования из Фонда президентских грантов, составит более 52 млн. рублей. Максимальная сумма финансирования на реализацию 1 проекта составит 1 миллион рублей. Актуальная информация о проведении конкурса на сайте: бурятия.гранты.рф.




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