Евдокия Тимофеевна Фефелова почти 30 лет служила в ГАИ
В минувшую субботу, 25 февраля, в Улан-Удэ ветеран ГАИ и труженица Тыла Евдокия Тимофеевна Фефелова отметила свой 90-летний юбилей. В гости к имениннице пришли действующие сотрудники ГИБДД и активисты Совета ветеранов ГАИ. Председатель Совета ветеранов Николай Атрашкевич вручил Евдокии Тимофеевне поздравительные адреса и подарки от личного состава Госавтоинспекции. Тёплые пожелания и слова благодарности прозвучали от сотрудников Отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД и Управления ГИБДД МВД Бурятии.
Юбиляр поблагодарила полицейских за внимание и заботу и пожелала успехов в работе по безопасности дорожного движения. Практически 30 лет своей жизни (с 1963 по 1991 годы) Евдокия Тимофеевна посвятила службе в Госавтоинспекции. С теплотой и улыбкой она вспоминала, как заполняла карточки учёта нарушений ПДД, подготавливала отчёты о проделанной работе, учила службе молодых сотрудников ГАИ, а они ласково называли её «тётей Дусей».
Несмотря на то, что Евдокия Тимофеевна находится на пенсии уже более 30 лет, она по-прежнему активно посещает мероприятия ГИБДД, всегда встречает гостей тёплым словом и доброй улыбкой.
Автоинспекторы Бурятии поздравили ветерана ГАИ и труженицу тыла с 90-летием
Общество, Фото:
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