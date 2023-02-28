28 февраля

27 февраля

Популярное

Автоинспекторы Бурятии поздравили ветерана ГАИ и труженицу тыла с 90-летием

Автоинспекторы Бурятии поздравили ветерана ГАИ и труженицу тыла с 90-летием
Общество,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Евдокия Тимофеевна Фефелова почти 30 лет служила в ГАИ

В минувшую субботу, 25 февраля, в Улан-Удэ ветеран ГАИ и труженица Тыла Евдокия Тимофеевна Фефелова отметила свой 90-летний юбилей. В гости к имениннице пришли действующие сотрудники ГИБДД и активисты Совета ветеранов ГАИ. Председатель Совета ветеранов Николай Атрашкевич вручил Евдокии Тимофеевне поздравительные адреса и подарки от личного состава Госавтоинспекции. Тёплые пожелания и слова благодарности прозвучали от сотрудников Отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД и Управления ГИБДД МВД Бурятии.



Юбиляр поблагодарила полицейских за внимание и заботу и пожелала успехов в работе по безопасности дорожного движения. Практически 30 лет своей жизни (с 1963 по 1991 годы) Евдокия Тимофеевна посвятила службе в Госавтоинспекции. С теплотой и улыбкой она вспоминала, как заполняла карточки учёта нарушений ПДД, подготавливала отчёты о проделанной работе, учила службе молодых сотрудников ГАИ, а они ласково называли её «тётей Дусей».

Несмотря на то, что Евдокия Тимофеевна находится на пенсии уже более 30 лет, она по-прежнему активно посещает мероприятия ГИБДД, всегда встречает гостей тёплым словом и доброй улыбкой. 
юбилей долгожитель ГИБДД

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Автоинспекторы Бурятии поздравили ветерана ГАИ и труженицу тыла с 90-летием
Автоинспекторы Бурятии поздравили ветерана ГАИ и труженицу тыла с 90-летием
Общество, 28.02.2023
Евдокия Тимофеевна Фефелова почти 30 лет служила в ГАИ
В сёлах Бурятии обновят дома культуры
В сёлах Бурятии обновят дома культуры
Общество, 28.02.2023
Для них закупят аппаратуру, мебель, одежду, сценические костюмы и многое другое
В Москве открылась выставка фотографий о Байкале и Бурятии
В Москве открылась выставка фотографий о Байкале и Бурятии
Общество, 28.02.2023
Её можно посмотреть на Тверском бульваре Москвы в галерее Российского фонда мира
В Бурятии в сельской школе с халтурным ремонтом произошёл потоп
В Бурятии в сельской школе с халтурным ремонтом произошёл потоп
Общество, 28.02.2023
Вода в Желтуринской СОШ бежала прямо с потолка
За год в Бурятии отстранили от управления более 7,5 тысяч пьяных водителей
За год в Бурятии отстранили от управления более 7,5 тысяч пьяных водителей
Общество, 28.02.2023
О нарушителях также сообщают бдительные горожане 
Каждый третий житель Улан-Удэ делает накопления на «чёрный» день
Каждый третий житель Улан-Удэ делает накопления на «чёрный» день
Общество, 28.02.2023
Кроме этого улан-удэнцы копят также на отпуск и на недвижимость
В улан-удэнской колонии изготовили деревянный барельеф участнику СВО
В улан-удэнской колонии изготовили деревянный барельеф участнику СВО
Общество, 28.02.2023
Уроженец Джидинского района погиб в ходе спецоперации 
Предпринимательница Кира Макарова рассказала об особой миссии солдатской палатки в Крыму
Предпринимательница Кира Макарова рассказала об особой миссии солдатской палатки в Крыму
Общество, 28.02.2023
«Волонтёры - это особые люди, фанаты своего дела», - призналась Кира Макарова
Улан-Удэ не попал в число самых культурных российских городов
Улан-Удэ не попал в число самых культурных российских городов
Общество, 28.02.2023
Столица Бурятии оказалась только на 60 месте 
В Бурдраме состоялась премьера песни «Аба эжын уринэр»
В Бурдраме состоялась премьера песни «Аба эжын уринэр»
Общество, 28.02.2023
Песню исполнили Саян и Эржена Жамбаловы
10 представителей вуза Бурятии получили стипендию правительства России
10 представителей вуза Бурятии получили стипендию правительства России
Общество, 28.02.2023
Стипендиатами стали 9 студентов и 1 аспирант ВСГУТУ
В России хотят запретить пропаганду чайлдфри среди детей
В России хотят запретить пропаганду чайлдфри среди детей
Общество, 28.02.2023
В Госдуму РФ внесён проект о запрете распространения среди детей информации с пропагандой чайлдфри
Участников СВО в Бурятии освободили от транспортного налога
Участников СВО в Бурятии освободили от транспортного налога
Общество, 28.02.2023
Льгота для них будет действовать два года
В Бурятии волонтёрам, ТОСовцам и донорам будут вручать медали
В Бурятии волонтёрам, ТОСовцам и донорам будут вручать медали
Общество, 28.02.2023
Статус награды «По зову долга и сердца» расширили

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^