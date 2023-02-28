Для обучения используется уникальная методика проведения боевых стрельб
Экспериментальные заезды проходят на полигоне «Бурдуны» в Бурятии. В них принимают участие военнослужащие танковых подразделений Восточного военного округа под руководством инструкторов с боевым опытом.
- Главной особенностью проходящих занятий является то, что танковым экипажам при проведении боевых стрельб приходится выполнять тактико-огневые упражнения в одном заезде. Для обучаемых создана сложная мишенная обстановка, предусматривающая выполнение стрельб из всех видов вооружения боевых машин всеми возможными способами с места и в движении танка, - сообщает пресс-служба ВВО.
Так, танкисты совершенствуют выполнение боевой стрельбы с ходу, с места, с кроткими остановками, из укрытий и с совершением манёвра на запасную позицию. Кроме того, увеличено количество целей на максимальной дальности.
- Усовершенствованные прицельные комплексы позволяют вести огонь на большие дальности. Цифровой баллистический вычислитель позволяет в несколько раз сократить время расчётов элементов движения цели, а улучшенные оптические каналы позволяют уверенно брать на сопровождение цель типа «танк» на дистанциях до нескольких тысяч метров, - пояснили в пресс-службе округа.
Танкисты в Бурятии выполняют экспериментальные заезды
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