Для них закупят аппаратуру, мебель, одежду, сценические костюмы и многое другое
119 домов культуры в сёлах республики получат субсидии от министерства культуры Бурятии на укрепление своей материально-технической базы. На эти цели из республиканского бюджета выделено более 19 млн рублей. Субсидии будут предоставляться на конкурсной основе. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
Конкурсный отбор заявок от администраций муниципальных образований республики проводится министерством культуры Бурятии ежегодно. Субсидии, как правило, предоставляются домам культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек.
В 2023 году планируется обновить 119 домов культуры в 22 муниципальных образованиях республики на общую сумму 19,42 млн. рублей. Для домов культуры будут приобретены юрты, кресла для зрительного зала, одежда сцены, сценические костюмы, звуковая и световая аппаратура, оргтехника, офисная мебель.
Кроме того, как сообщал «Байкал-Daily» ранее, в 2023 году будет произведён капитальный ремонт семи домов культуры в районах республики – в селе Могсохон (Кижингинский район), в селе Большой Куналей (Тарбагатайский район), в городе Гусиноозерск (Селенгинский район), в селе Зандин (Мухоршибирский район), в селе Хоринск и в других сёлах Бурятии.
В 2022 году в рамках материально-техническую базу обновили 78 домов культуры во всех районах Бурятии.
В сёлах Бурятии обновят дома культуры
Общество, Фото:
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