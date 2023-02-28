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В сёлах Бурятии обновят дома культуры

В сёлах Бурятии обновят дома культуры
Общество,  Фото:минкультуры РБ
Для них закупят аппаратуру, мебель, одежду, сценические костюмы и многое другое

119 домов культуры в сёлах республики получат субсидии от министерства культуры Бурятии на укрепление своей материально-технической базы. На эти цели из республиканского бюджета выделено более 19 млн рублей. Субсидии будут предоставляться на конкурсной основе. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Конкурсный отбор заявок от администраций муниципальных образований республики проводится министерством культуры Бурятии ежегодно. Субсидии, как правило, предоставляются домам культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек.

В 2023 году планируется обновить 119 домов культуры в 22 муниципальных образованиях республики на общую сумму 19,42 млн. рублей. Для домов культуры будут приобретены юрты, кресла для зрительного зала, одежда сцены, сценические костюмы, звуковая и световая аппаратура, оргтехника, офисная мебель.

Кроме того, как сообщал «Байкал-Daily» ранее, в 2023 году будет произведён капитальный ремонт семи домов культуры в районах республики – в селе Могсохон (Кижингинский район), в селе Большой Куналей (Тарбагатайский район), в городе Гусиноозерск (Селенгинский район), в селе Зандин (Мухоршибирский район), в селе Хоринск и в других сёлах Бурятии.
В 2022 году в рамках материально-техническую базу обновили 78 домов культуры во всех районах Бурятии.


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