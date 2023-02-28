Праздник собрал более 1000 участников
25 февраля в городе Закаменск прошёл республиканский фольклорный фестиваль «Туудэгэй наадан – 2023», посвящённый празднованию Сагаалгана и столетию со дня образования Республики Бурятия. Такое событие проводится в Закаменском районе в 13-й раз. Гостями и участниками праздника стали более 1000 человек.
В рамках фестиваля прошли творческие конкурсы, игры и состязания:
- Бурятская традиционная игра в кости «Шагай наадан»;
- Конкурс улигершинов «Гэсэрэй магтал»;
- Конкурс-выставка ДПИ «Уран гарай урлалга»;
- Конкурс среди детских коллективов «Туудэгэй наадан – День ёхора»;
- Конкурс мастер-классов учащихся общеобразовательных организаций республики «Мэдэхэб. Шадахаб. Һургахаб» («Знаю. Умею. Научу»);
- Конкурс-дефиле национальных костюмов;
- Конкурс фольклорных обрядов среди взрослых коллективов «Тоонто нютагаа магтан» («Восхваляя свою родину»);
- Бурятские традиционные состязания по разбиванию хребтовой кости среди детей «Һэер шалган».
Так, по итогам турнира по «Шагай наадан» победителями в номинациях стали:
«Шүүрэлгэ»
І место – Валерия Г., 12 лет, Утатуйская СОШ;
ІІ место – Ксения Д., 14 лет, Утатуйская СОШ;
ІІІ место – Сойжима Ж., 14 лет, Ехэ-Цакирская СОШ.
«Няhалалга»
І место – Марина С., 11 лет, Утатуйская СОШ;
ІІ место – Рэгзэма Д., 15 лет, Бургуйская СОШ;
ІІІ место – Сойжима Ж., 14 лет, Ехэ-Цакирская СОШ.
«Мори урилдаан»
І место – Алтана Д., 10 лет, Закаменская СОШ №1;
ІІ место – Сэлмэг Ш., 17 лет, Шара-Азаргинская СОШ;
ІІІ место – Сарана С., 10 лет, Нуртинская СОШ.
В завершении фестиваля все участники станцевали на центральной площади гранд-ёхор, сообщает пресс-служба администрации Закаменского района.
Закаменск принимал фольклорный фестиваль
Общество, Фото:
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