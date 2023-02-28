Закаменск принимал фольклорный фестиваль

Общество, Фото: пресс-служба администрации Закаменского района

Праздник собрал более 1000 участников



25 февраля в городе Закаменск прошёл республиканский фольклорный фестиваль «Туудэгэй наадан – 2023», посвящённый празднованию Сагаалгана и столетию со дня образования Республики Бурятия. Такое событие проводится в Закаменском районе в 13-й раз. Гостями и участниками праздника стали более 1000 человек.



В рамках фестиваля прошли творческие конкурсы, игры и состязания:

- Бурятская традиционная игра в кости «Шагай наадан»;

- Конкурс улигершинов «Гэсэрэй магтал»;

- Конкурс-выставка ДПИ «Уран гарай урлалга»;

- Конкурс среди детских коллективов «Туудэгэй наадан – День ёхора»;

- Конкурс мастер-классов учащихся общеобразовательных организаций республики «Мэдэхэб. Шадахаб. Һургахаб» («Знаю. Умею. Научу»);

- Конкурс-дефиле национальных костюмов;

- Конкурс фольклорных обрядов среди взрослых коллективов «Тоонто нютагаа магтан» («Восхваляя свою родину»);

- Бурятские традиционные состязания по разбиванию хребтовой кости среди детей «Һэер шалган».



Так, по итогам турнира по «Шагай наадан» победителями в номинациях стали:



«Шүүрэлгэ»

І место – Валерия Г., 12 лет, Утатуйская СОШ;

ІІ место – Ксения Д., 14 лет, Утатуйская СОШ;

ІІІ место – Сойжима Ж., 14 лет, Ехэ-Цакирская СОШ.



«Няhалалга»

І место – Марина С., 11 лет, Утатуйская СОШ;

ІІ место – Рэгзэма Д., 15 лет, Бургуйская СОШ;

ІІІ место – Сойжима Ж., 14 лет, Ехэ-Цакирская СОШ.



«Мори урилдаан»

І место – Алтана Д., 10 лет, Закаменская СОШ №1;

ІІ место – Сэлмэг Ш., 17 лет, Шара-Азаргинская СОШ;

ІІІ место – Сарана С., 10 лет, Нуртинская СОШ.



В завершении фестиваля все участники станцевали на центральной площади гранд-ёхор, сообщает пресс-служба администрации Закаменского района.



