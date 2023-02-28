В Москве открылась выставка фотографий о Байкале и Бурятии

На выставке зрители познакомятся с красотами природы Бурятии, культурой и традициями, духовным наследием республики.



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Сегодня, 28 февраля, на Тверском бульваре Москвы в галерее Российского фонда мира начала работу персональная выставка работ известного автора современной фотографии Александра Ведерникова «Удивительная Россия. Жемчужина Байкала». Выставка приурочена к столетию республики, которое отмечается в этом году.- Мы - разные, но нас всех объединяет чувство гордости за свою великую страну, стремление к миру и согласию, к единству и уважению своего прошлого. Каждая республика, область, территория являются носителями вековых ценностей и глубочайшей культуры- своеобразного кода самобытности России, - отметил председатель правления Российского фонда мира, председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.Более 20 лет автор современной российской фотографии Александр Ведерников посвятил созданию художественного образа, полюбившегося ему края. В 2004 году он впервые посетил Байкал, и с тех пор регулярно делает фотовыставки о Бурятии.«Обнимающая» озеро Байкал с восточной стороны Бурятия, по мнению автора, является настоящей жемчужиной и Великого Байкала, и России.