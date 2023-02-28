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В Москве открылась выставка фотографий о Байкале и Бурятии

В Москве открылась выставка фотографий о Байкале и Бурятии
Общество,  Фото:t.me/My_zakamna
Её можно посмотреть на Тверском бульваре Москвы в галерее Российского фонда мира

Сегодня, 28 февраля, на Тверском бульваре Москвы в галерее Российского фонда мира начала работу персональная выставка работ известного автора современной фотографии Александра Ведерникова «Удивительная Россия. Жемчужина Байкала». Выставка приурочена к столетию республики, которое отмечается в этом году.

- Мы - разные, но нас всех объединяет чувство гордости за свою великую страну, стремление к миру и согласию, к единству и уважению своего прошлого. Каждая республика, область, территория являются носителями вековых ценностей и глубочайшей культуры- своеобразного кода самобытности России, - отметил председатель правления Российского фонда мира, председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.

Более 20 лет автор современной российской фотографии Александр Ведерников посвятил созданию художественного образа, полюбившегося ему края. В 2004 году он впервые посетил Байкал, и с тех пор регулярно делает фотовыставки о Бурятии.

«Обнимающая» озеро Байкал с восточной стороны Бурятия, по мнению автора, является настоящей жемчужиной и Великого Байкала, и России.

На выставке зрители познакомятся с красотами природы Бурятии, культурой и традициями, духовным наследием республики.

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выставка Москва

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