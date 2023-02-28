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В Бурятии в сельской школе с халтурным ремонтом произошёл потоп

В Бурятии в сельской школе с халтурным ремонтом произошёл потоп
Общество,  Фото:скриншот с видео в telegram-канале ОНФ
Вода в Желтуринской СОШ бежала прямо с потолка

В СОШ, которая находится в джидинском селе Желтура, случился потоп. Видео с льющейся с потолка и бегущей по стенам водой выложили в официальном telegram-канале регионального отделения Народного фронта. Чтобы хоть как-то минимизировать последствия произошедшего, пришлось подставлять вёдра.

- Завхоз говорит, что так тут каждый год после капремонта за 15 миллионов рублей. Настаиваем на тщательной проверке этого ремонта и его последствий, – рассказали общественники и добавили, что они уже направили соответствующие запросы в надзорные ведомства.

 
Ранее активисты Народного фронта обнаружили ряд серьёзных недочётов после работ, которые провели в этой школе ещё в 2019 году. Там насчитывается сто учеников, но властям, по словам общественников, нет никакого дела ни до комфорта самих ребятишек, ни сотрудников.

В здании – столы, которым «исполнилось» 40 лет. Они там с 1982 года. Чтобы отапливать столовую, в учебное заведение должны были доставить 56 кубометров дров, но часть топлива – 21 кубометр – так и не доехала. На его покупку между тем направили 92 с лишним тысячи. Кровля в СОШ протекает, а на стенах появились трещины и плесень.

- Двери, полы и проёмы искривились, окна промерзают. Смета предусматривала замену стропил, системы отопления и полов, но подрядчик эта работы так и не сделал, хотя получил за них деньги, – констатировали представители Народного фронта.

Они потребовали от властей исправить нарушения, но выявленные недостатки просто замаскировали. Пришлось обратиться в прокуратуру. Активисты заявили, что будут добиваться устранения всех недочётов и привлечения виновных к ответственности.

Вскоре в Минобрнауки сообщили: ситуацию взял на личный контроль глава ведомства Валерий Поздняков. В министерстве пообещали провести свою проверку «для принятия соответствующих административных решений». 
ремонт ОНФ школа

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