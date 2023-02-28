Спортсмены стреляли из пневматического оружия
В середине февраля в Улан-Удэ прошли открытый чемпионат и первенство города по пулевой стрельбе из пневматического оружия. Соревнования были посвящены Дню защитника Отечества.
В турнире приняли участия 156 спортсменов из 5 команд спортивных организации столицы Бурятии: РСШОР, «Динамо», СШСВС «Протасовой В.В», «Гепард», СШОР №2 г. Улан-Удэ.
На соревнованиях было разыграно 18 комплектов наград. В командном зачёте первое место завоевала СШОР №2. Также в тройку призёров вошли СШСВС «Протасовой В.В» и «Динамо».
Как сообщает пресс-служба СШОР №2, на открытом первенстве и чемпионате Улан-Удэ выполнили нормативы КМС – 5 участников, 1-го разряда – 1, 2-го разряда – 3, 3-го разряда – 4.
В Улан-Удэ прошёл чемпионат по пулевой стрельбе
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