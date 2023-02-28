О нарушителях также сообщают бдительные горожане
В 2022 году сотрудники ГИБДД задержали и отстранили от управления 7 534 водителя с признаками опьянения, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
По вине нетрезвых водителей произошло 207 ДТП, в которых погибли 63 человек, то есть практически 50% от общего числа погибших в автоавариях людей. Наибольшее количество таких происшествий зарегистрировано в сентябре (32 аварии) и в июле (26 аварий).
В текущем году уровень аварийности с участием нетрезвых участников дорожного движения остаётся высоким. По предварительным данным, с начала года по вине водителей в состоянии опьянения совершено 12 ДТП. С начала года сотрудниками ГИБДД задержаны и отстранены от права управления транспортными средствами более 1100 водителей, находившиеся за рулём с признаками опьянения.
Ежедневно сотрудники ДПС задерживают и отстраняют от управления автомобилем до 20 водителей по подозрению в управлении автомобилем в состоянии опьянения. В том числе, благодаря бдительным гражданам, которые своевременно передали информацию о правонарушителях в дежурную часть ГИБДД. Проводятся дополнительные профилактические акции по массовой проверке водителей группами нарядов ДПС.
Госавтоинспекция напоминает, что за эти нарушения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, водителям грозит административный штраф в размере 30 тысяч рублей, лишение прав управления транспортным средством на срок от 1.5 до 2 лет или административный арест на срок до 15 суток.
Информацию о водителях, управляющих транспортом в состоянии опьянения, либо лишённых права управления, можно сообщить в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 29-29-02, 29-29-99, а также через специальный телеграм-бот @gibdd03_bot.
За год в Бурятии отстранили от управления более 7,5 тысяч пьяных водителей
Общество, Фото:
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