28 февраля

27 февраля

Популярное

За год в Бурятии отстранили от управления более 7,5 тысяч пьяных водителей

За год в Бурятии отстранили от управления более 7,5 тысяч пьяных водителей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
О нарушителях также сообщают бдительные горожане

В 2022 году сотрудники ГИБДД задержали и отстранили от управления 7 534 водителя с признаками опьянения, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

По вине нетрезвых водителей произошло 207 ДТП, в которых погибли 63 человек, то есть практически 50% от общего числа погибших в автоавариях людей. Наибольшее количество таких происшествий зарегистрировано в сентябре (32 аварии) и в июле (26 аварий).

В текущем году уровень аварийности с участием нетрезвых участников дорожного движения остаётся высоким. По предварительным данным, с начала года по вине водителей в состоянии опьянения совершено 12 ДТП. С начала года сотрудниками ГИБДД задержаны и отстранены от права управления транспортными средствами более 1100 водителей, находившиеся за рулём с признаками опьянения.

Ежедневно сотрудники ДПС задерживают и отстраняют от управления автомобилем до 20 водителей по подозрению в управлении автомобилем в состоянии опьянения. В том числе, благодаря бдительным гражданам, которые своевременно передали информацию о правонарушителях в дежурную часть ГИБДД. Проводятся дополнительные профилактические акции по массовой проверке водителей группами нарядов ДПС.

Госавтоинспекция напоминает, что за эти нарушения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, водителям грозит административный штраф в размере 30 тысяч рублей, лишение прав управления транспортным средством на срок от 1.5 до 2 лет или административный арест на срок до 15 суток.

Информацию о водителях, управляющих транспортом в состоянии опьянения, либо лишённых права управления, можно сообщить в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 29-29-02, 29-29-99, а также через специальный телеграм-бот @gibdd03_bot.
ПДД ГИБДД

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Автоинспекторы Бурятии поздравили ветерана ГАИ и труженицу тыла с 90-летием
Автоинспекторы Бурятии поздравили ветерана ГАИ и труженицу тыла с 90-летием
Общество, 28.02.2023
Евдокия Тимофеевна Фефелова почти 30 лет служила в ГАИ
В сёлах Бурятии обновят дома культуры
В сёлах Бурятии обновят дома культуры
Общество, 28.02.2023
Для них закупят аппаратуру, мебель, одежду, сценические костюмы и многое другое
В Москве открылась выставка фотографий о Байкале и Бурятии
В Москве открылась выставка фотографий о Байкале и Бурятии
Общество, 28.02.2023
Её можно посмотреть на Тверском бульваре Москвы в галерее Российского фонда мира
В Бурятии в сельской школе с халтурным ремонтом произошёл потоп
В Бурятии в сельской школе с халтурным ремонтом произошёл потоп
Общество, 28.02.2023
Вода в Желтуринской СОШ бежала прямо с потолка
За год в Бурятии отстранили от управления более 7,5 тысяч пьяных водителей
За год в Бурятии отстранили от управления более 7,5 тысяч пьяных водителей
Общество, 28.02.2023
О нарушителях также сообщают бдительные горожане 
Каждый третий житель Улан-Удэ делает накопления на «чёрный» день
Каждый третий житель Улан-Удэ делает накопления на «чёрный» день
Общество, 28.02.2023
Кроме этого улан-удэнцы копят также на отпуск и на недвижимость
В улан-удэнской колонии изготовили деревянный барельеф участнику СВО
В улан-удэнской колонии изготовили деревянный барельеф участнику СВО
Общество, 28.02.2023
Уроженец Джидинского района погиб в ходе спецоперации 
Предпринимательница Кира Макарова рассказала об особой миссии солдатской палатки в Крыму
Предпринимательница Кира Макарова рассказала об особой миссии солдатской палатки в Крыму
Общество, 28.02.2023
«Волонтёры - это особые люди, фанаты своего дела», - призналась Кира Макарова
Улан-Удэ не попал в число самых культурных российских городов
Улан-Удэ не попал в число самых культурных российских городов
Общество, 28.02.2023
Столица Бурятии оказалась только на 60 месте 
В Бурдраме состоялась премьера песни «Аба эжын уринэр»
В Бурдраме состоялась премьера песни «Аба эжын уринэр»
Общество, 28.02.2023
Песню исполнили Саян и Эржена Жамбаловы
10 представителей вуза Бурятии получили стипендию правительства России
10 представителей вуза Бурятии получили стипендию правительства России
Общество, 28.02.2023
Стипендиатами стали 9 студентов и 1 аспирант ВСГУТУ
В России хотят запретить пропаганду чайлдфри среди детей
В России хотят запретить пропаганду чайлдфри среди детей
Общество, 28.02.2023
В Госдуму РФ внесён проект о запрете распространения среди детей информации с пропагандой чайлдфри
Участников СВО в Бурятии освободили от транспортного налога
Участников СВО в Бурятии освободили от транспортного налога
Общество, 28.02.2023
Льгота для них будет действовать два года
В Бурятии волонтёрам, ТОСовцам и донорам будут вручать медали
В Бурятии волонтёрам, ТОСовцам и донорам будут вручать медали
Общество, 28.02.2023
Статус награды «По зову долга и сердца» расширили

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^