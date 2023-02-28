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В Туве выбирают лучшего кузнеца

В Туве выбирают лучшего кузнеца
Общество,  Фото:pixabay.com
В регионе стартовал республиканский конкурс «Уран дарган»

28 февраля в селе Суг-Аксы Сут-Хольского района Тувы стартовал республиканский конкурс кузнецов «Уран дарган», посвящённый Году педагога и наставника, юбилею одного из самых опытных кузнецов Тувы, известного в республике мастера Виктора Ондара, а также 15-летию центра тувинской культуры и 140-летию со дня восстания 60 богатырей.

Мероприятия в рамках конкурсной программы продлятся в течение двух дней, по 1 марта. Сегодня, в частности, состоялся «круглый стол» на тему «Актуальные вопросы кузнечного дела в Республике Тыва», а Виктор Ондар показал мастер-класс «Аът дагазы» по изготовлению конской подковы. Перед началом программы гости стали свидетелями проведения обряда «Сыр кагар», а завершился день культурной частью – концертом фольклорного ансамбля «Тыва».

Основное состязание пройдёт 1 марта. Оценивая мастерство участников, жюри будут учитывать время изготовления ими изделий, качество изготовления, соответствие размеров изготовленных изделий представленным шаблонам, а также техническое мастерство. Победители, занявшие с первого по третье места, получат дипломы и денежные сертификаты. Также будут определены победители в специальных номинациях. Об этом сообщает официальный портал Республики Тыва.

Тува конкурс кузнечное дело

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В Госдуму РФ внесён проект об освобождении мобилизованных от уплаты пошлины при замене паспорта

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект об освобождении мобилизованных на военную службу граждан и контрактников от уплаты государственной пошлины при замене российского паспорта или водительского удостоверения взамен утраченного или испорченного, следует из текста законопроекта, сообщает РИА «Новости».

Законопроект освобождает лиц, призванных на военную службу по мобилизации в Вооружённые силы (ВС) РФ или заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС, от уплаты госпошлины за выдачу паспорта гражданина России и национального водительского удостоверения взамен утраченных или пришедших в негодность.

В рамках участия таких лиц в специальной военной операции (СВО), а также при их транспортировке в больницы, госпитали, другие медицинские организации в стационарные условия на излечение от увечий (ранений, травм, контузий) или заболеваний, полученных в ходе СВО, их паспорта и водительские удостоверения могут быть утрачены или прийти в негодность, - говорится в пояснительной записке.

Освобождение от уплаты госпошлины за восстановление паспорта и водительского удостоверения «позволит снизить финансовую нагрузку на таких граждан, а также послужит для них дополнительной мерой поддержки», считают разработчики.

Правительство РФ поддержало законопроект при условии некоторых доработок.








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