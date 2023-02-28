В сёлах Бурятии прошли межрайонные турниры

Спортсмены соревновались в волейболе и мини-футболе
24 февраля в улусе Алла Курумканского района Бурятии прошёл традиционный межрайонный турнир по волейболу среди мужских команд в память о ветеранах Великой Отечественной войны братьев Ухиновых.
По итогам игр первое место выиграла команда из села Барагхан. Вторыми стали волейболисты из села Баргузин. На третьем месте – команда «Динамо» из села Курумкан. Четвёртое место и номинацию «За волю к победе» присудили команде из села Улюн Баргузинского района.
Также были учреждены специальные призы командам ветеранов и в номинациях «Лучший разыгрывающий», «Лучший нападающий», «Лучший защитник», «Лучший игрок», «Ветеран спорта». От семьи Ухиновых были учреждены отдельные призы за первые три места командам ветеранов, именные призы «Перспективный игрок», «Юный игрок» и «Ветеран спорта». Об этом сообщает пресс-служба администрации Баргузинского района.
Ещё один межрайонный турнир, но на этот раз по мини-футболу, прошёл с 25 по 26 февраля в Бичурском районе Бурятии. Соревнования среди юношеских команд 2011-2012 годов рождения были посвящены Дню защитника Отечества. В турнире приняли участие 80 спортсменов из Тарбагатайского, Мухоршибирского, Бичурского, Селенгинского районов республики и города Улан-Удэ.
За награды боролись команды: «СШОР» (Гусиноозёрск), «Кедр-2012» (Бичурский район), «Шахтёр-2» (Мухоршибирский район), «Спартак» (Тарбагатайская ДЮСШ), «Кедр-2011» (Бичура), «Шахтёр-1» (Мухоршибирь), «Завод» (Тарбагатайская ДЮСШ), «Гранд» (Улан-Удэ).
Победителями турнира стала команда «Спартак» Тарбагатайской ДЮСШ. Второе место завоевал «Гранд» из Улан-Удэ. Третьими были ребята из команды «Завод».
По итогам соревнований были вручены грамоты и статуэтки в номинациях: «Лучший вратарь» - Алексей Р. (команда «Спартак») и «Лучший нападающий» - Милена Н. (команда «Завод», пос. Николаевский).
Как рассказали в пресс-службе администрации Тарбагатайского района, победители и призёры турнира были награждены кубками, грамотами, медалями и сладкими призами.
В сёлах Бурятии прошли межрайонные турниры
Общество, Фото:
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В Госдуму РФ внесён проект об освобождении мобилизованных от уплаты пошлины при замене паспорта
Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект об освобождении мобилизованных на военную службу граждан и контрактников от уплаты государственной пошлины при замене российского паспорта или водительского удостоверения взамен утраченного или испорченного, следует из текста законопроекта, сообщает РИА «Новости».
Законопроект освобождает лиц, призванных на военную службу по мобилизации в Вооружённые силы (ВС) РФ или заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС, от уплаты госпошлины за выдачу паспорта гражданина России и национального водительского удостоверения взамен утраченных или пришедших в негодность.
В рамках участия таких лиц в специальной военной операции (СВО), а также при их транспортировке в больницы, госпитали, другие медицинские организации в стационарные условия на излечение от увечий (ранений, травм, контузий) или заболеваний, полученных в ходе СВО, их паспорта и водительские удостоверения могут быть утрачены или прийти в негодность, - говорится в пояснительной записке.
Освобождение от уплаты госпошлины за восстановление паспорта и водительского удостоверения «позволит снизить финансовую нагрузку на таких граждан, а также послужит для них дополнительной мерой поддержки», считают разработчики.
Правительство РФ поддержало законопроект при условии некоторых доработок.
Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект об освобождении мобилизованных на военную службу граждан и контрактников от уплаты государственной пошлины при замене российского паспорта или водительского удостоверения взамен утраченного или испорченного, следует из текста законопроекта, сообщает РИА «Новости».
Законопроект освобождает лиц, призванных на военную службу по мобилизации в Вооружённые силы (ВС) РФ или заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС, от уплаты госпошлины за выдачу паспорта гражданина России и национального водительского удостоверения взамен утраченных или пришедших в негодность.
В рамках участия таких лиц в специальной военной операции (СВО), а также при их транспортировке в больницы, госпитали, другие медицинские организации в стационарные условия на излечение от увечий (ранений, травм, контузий) или заболеваний, полученных в ходе СВО, их паспорта и водительские удостоверения могут быть утрачены или прийти в негодность, - говорится в пояснительной записке.
Освобождение от уплаты госпошлины за восстановление паспорта и водительского удостоверения «позволит снизить финансовую нагрузку на таких граждан, а также послужит для них дополнительной мерой поддержки», считают разработчики.
Правительство РФ поддержало законопроект при условии некоторых доработок.
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