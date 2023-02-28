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В Бурятии суд назначил компенсацию охотинспектору Красикову за незаконное уголовное преследование

В Бурятии суд назначил компенсацию охотинспектору Красикову за незаконное уголовное преследование
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Сергею Красикову выплатят 30 тысяч, вместо 1,5 млн рублей

История Сергея Красикова получила всероссийский резонанс. Осенью 2020 года в Алтачейском заказнике пятеро браконьеров незаконно убили двух косуль. Их автомобиль, в котором были туши животных, пытались остановить инспекторы заповедника. Госинспектор Красиков в погоне задержал превосходящих по численности вооружённых браконьеров. В машине обнаружил туши косуль, нарезное оружие и запрещённую при охоте луч-фару. При задержании инспектора сбили на автомобиле, из-за чего мужчина получил перелом руки, сотрясение и ушибы.

Но уголовное дело о превышении должностных полномочий в марте 2021 года возбудили на самого инспектора. Заявления на него написали браконьеры. После широкого общественного резонанса в апреле 2021 года дело закрыли.

А через год осудили браконьеров. Как сообщал «Байкал-Daily», за незаконную охоту пяти подсудимым назначены крупные штрафы в размере от 600 тысяч до 800 тысяч рублей. А наехавший на Сергея получил четыре года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

В конце 2022 года Сергей Красиков обратился в суд с иском, требуя взыскать в его пользу компенсацию морального вреда, причинённого незаконным уголовным преследованием в размере 1 500 000 руб.

Советский районный суд Улан-Удэ установил, что Красиков подвергался необоснованному уголовному преследованию по обвинению в совершении тяжкого преступления. По мнению суда, «в результате уголовного преследования истец несомненно испытал стресс и переживания». Требования удовлетворены частично: Красикову выплатят 30 000 рублей.



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