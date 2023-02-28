Также прекращается добыча пушных видов животных
28 февраля в Бурятии завершается сезон охоты на кабана, пернатую дичь и пушные виды. Жителям республики, получившим разрешения на добычу кабана, необходимо их вернуть в течение 10 дней – до 10 марта, а разрешения на добычу пернатой дичи и пушных видов нужно возвратить в 20-дневный срок, то есть до 20 марта 2023 года.
- Напомним, что гражданин, не направивший сведения о добытых охотничьих ресурсах в сроки, предусмотренные ранее выданным разрешением, в автоматическом режиме программой ГИС «Охота Республики Бурятия» будет лишён возможности получить разрешение на охоту в течение года при подаче заявлений на получение такой услуги, - поясняет Бурприроднадзор.
Возврат разрешений осуществляется по месту их получения. Если разрешения выписаны на территорию общедоступных охотугодий, то возврат осуществляется в Бурприроднадзор. Если разрешение получено в закреплённых охотугодьях, то возврат необходимо осуществлять юридическому лицу, у которого оно было получено.
Осуществить возврат в Бурприроднадзор можно лично по месту получения или почтой России по адресу: 670034, Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, 11 а, этаж 3, каб. 409, а также курьером.
В Бурятии завершается охота на кабана и дичь
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Финальные игры завершились на прошлой неделе
В Бурятии стартует международная экспедиция «Байкал от края до края»
Сборная республики вошла в число лучших на Дальнем Востоке
Также прекращается добыча пушных видов животных
Юбилей отпраздновала Нина Ямпилова
Карать рублём решили за незаконный слив нечистот
В рамках церемонии прошло награждение и присвоение почётных званий
В первом туре принимают участие коллективы из Улан-Удэ и Читы
Семинар пройдёт в онлайн и офлайн форматах
Теперь таким семьям не придётся каждый раз подтверждать свой статус
Уже одобрена проектно-сметная документация будущего стадиона
Власти республики решили от него отказаться
Монголия и Мьянма уже выразили готовность в обследовании их пациентов в этом центре
Евдокия Тимофеевна Фефелова почти 30 лет служила в ГАИ
Для них закупят аппаратуру, мебель, одежду, сценические костюмы и многое другое