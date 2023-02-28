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В Бурятии завершается охота на кабана и дичь

В Бурятии завершается охота на кабана и дичь
Общество,  Фото:pixabay.com
Также прекращается добыча пушных видов животных

28 февраля в Бурятии завершается сезон охоты на кабана, пернатую дичь и пушные виды. Жителям республики, получившим разрешения на добычу кабана, необходимо их вернуть в течение 10 дней – до 10 марта, а разрешения на добычу пернатой дичи и пушных видов нужно возвратить в 20-дневный срок, то есть до 20 марта 2023 года.

- Напомним, что гражданин, не направивший сведения о добытых охотничьих ресурсах в сроки, предусмотренные ранее выданным разрешением, в автоматическом режиме программой ГИС «Охота Республики Бурятия» будет лишён возможности получить разрешение на охоту в течение года при подаче заявлений на получение такой услуги, - поясняет Бурприроднадзор.

Возврат разрешений осуществляется по месту их получения. Если разрешения выписаны на территорию общедоступных охотугодий, то возврат осуществляется в Бурприроднадзор. Если разрешение получено в закреплённых охотугодьях, то возврат необходимо осуществлять юридическому лицу, у которого оно было получено.

Осуществить возврат в Бурприроднадзор можно лично по месту получения или почтой России по адресу: 670034, Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, 11 а, этаж 3, каб. 409, а также курьером.

Бурятия охота дикие животные

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