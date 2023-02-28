Песню исполнили Саян и Эржена Жамбаловы
В светлые дни Сагаалгана в Бурдраме состоялась премьера песни «Аба эжын уринэр» (Дети отца и матери) в исполнении Саяна и Эржены Жамбаловых.
- Эта лирическая песня родилась буквально за несколько дней до праздника, - рассказывает Саян Жамбалов, худрук Буряад театра, выступивший автором стихов песни. - Накануне музыку к песне к нам в театр принёс композитор Пурбо Дамиранов. Программа праздничного новогоднего концерта «Туулай жэлэй найр наадан» (возрастное ограничение 12+) уже была свёрстана. Но не хватало маленького и важного штриха, отражающего сегодняшнее непростое время. Ведь нынешний праздник с долей горечи и печали. И может не случайно Восточный Новый год по лунному календарю пришёлся на День защитника Отечества. Но всё совпало: судьба, небо, время и вдохновение - и родилась эта тихая и грустная песня, отражающая переживания людей, всего нашего бурятского народа.
Саяна и Эржену Жамбаловых нельзя назвать эстрадными исполнителями, скорее они поющие артисты, барды, певцы своих поэтических монологов о времени и жизни. Их смело можно назвать одними из основателей бурятской авторской песни.
Получившие всенародное признание и любовь песенные альбомы дуэта «Мужчине дух, а в женщине душа», «Зүүдэн бороо (Дождь снов), «Дуhалнууд» (Капели) - это отражение народных чувств.
После долгого молчания артисты подарили поклонникам новое музыкально-поэтическое произведение. Как признается сам Саян Жамбалов в новой песне отражены глубокие переживания, которые он пережил во время командировки в Москву. В течение месяца он жил в гостинице представительства Бурятии при президенте России, и воочию видел и общался с уходящими и возвращающимися с Украины земляками, волонтёрами, готовившими домашнюю пищу и поддерживающими раненых.
По его словам, в песне воспевается доблесть воинов Бурятии, мужество и выдержка их родителей и семей.
- Эта песня - молитва матерей, жён, дочерей, Родины, Матери-Бурятии о наших сыновьях. Пусть они вернутся домой, в родные семьи живыми и здоровыми! - дополняет Эржена Жамбалова, заслуженный работник культуры России.
Впервые песня «Аба эжын уринэр» прозвучала со сцены Буряад театра 24 - 26 февраля этого года. Театр подготовил и выпустил видеоверсию песни. Видеограф ролика - Санжи Очиров.
Увидеть видеоролик можно в соцсетях Бурдрама.
В Бурдраме состоялась премьера песни «Аба эжын уринэр»
Общество, Фото:
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