10 представителей вуза Бурятии получили стипендию правительства России

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Стипендиатами стали 9 студентов и 1 аспирант ВСГУТУ



Обладателями стипендии правительства Российской Федерации стали девять студентов и аспирант ВСГУТУ. Стипендия назначена на второй семестр учебного года с 1 февраля по 31 августа, сообщает пресс-служба ВСГУТУ.



Все обладатели стипендии обучаются по образовательным программам высшего профессионального образования. Они имеют отличную успеваемость, а также научные публикации, награды, победы в конкурсах и олимпиадах, полученных в течение двух последних лет, и регулярно участвуют в научных конференциях.



- Я подавала документы на данный конкурс даже не думала, что получится пройти, ведь конкурентов очень много. Когда узнала о результатах, то, конечно же, была искренне рада! Спасибо всем, кто сопровождал меня и помогал во всех научных исследованиях. Но больше всего хочу выразить благодарность своему научному руководителю Елене Валерьяновне Сордоновой. Именно она помогала мне в исследованиях, постоянно консультировала и давала нужные советы, — поделилась студентка ВСГУТУ Регина.



Стипендия правительства Российской Федерации по приоритетным направлениям — это самая престижная правительственная стипендия в России. Размер стипендии для студентов (курсантов), слушателей — 5 000 рублей ежемесячно; для аспирантов — 10 000 рублей ежемесячно.





