28 февраля

27 февраля

Популярное

10 представителей вуза Бурятии получили стипендию правительства России

10 представителей вуза Бурятии получили стипендию правительства России
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Стипендиатами стали 9 студентов и 1 аспирант ВСГУТУ

Обладателями стипендии правительства Российской Федерации стали девять студентов и аспирант ВСГУТУ. Стипендия назначена на второй семестр учебного года с 1 февраля по 31 августа, сообщает пресс-служба ВСГУТУ.

Все обладатели стипендии обучаются по образовательным программам высшего профессионального образования. Они имеют отличную успеваемость, а также научные публикации, награды, победы в конкурсах и олимпиадах, полученных в течение двух последних лет, и регулярно участвуют в научных конференциях.

- Я подавала документы на данный конкурс даже не думала, что получится пройти, ведь конкурентов очень много. Когда узнала о результатах, то, конечно же, была искренне рада! Спасибо всем, кто сопровождал меня и помогал во всех научных исследованиях. Но больше всего хочу выразить благодарность своему научному руководителю Елене Валерьяновне Сордоновой. Именно она помогала мне в исследованиях, постоянно консультировала и давала нужные советы, — поделилась студентка ВСГУТУ Регина.

Стипендия правительства Российской Федерации по приоритетным направлениям — это самая престижная правительственная стипендия в России. Размер стипендии для студентов (курсантов), слушателей — 5 000 рублей ежемесячно; для аспирантов — 10 000 рублей ежемесячно.


студенты стипендии

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии волонтёрам, ТОСовцам и донорам будут вручать медали
В Бурятии волонтёрам, ТОСовцам и донорам будут вручать медали
Общество, 28.02.2023
Статус награды «По зову долга и сердца» расширили
Предпринимательница Кира Макарова рассказала об особой миссии солдатской палатки в Крыму
Предпринимательница Кира Макарова рассказала об особой миссии солдатской палатки в Крыму
Общество, 28.02.2023
«Волонтёры - это особые люди, фанаты своего дела», - призналась Кира Макарова
Улан-Удэ отдаст пригородному району землю под детский сад
Улан-Удэ отдаст пригородному району землю под детский сад
Общество, 28.02.2023
В Нижнем Саянтуе для него не нашлось подходящего участка
В Бурятии ужесточили наказание за «газовую» токсикоманию
В Бурятии ужесточили наказание за «газовую» токсикоманию
Общество, 28.02.2023
Жителей республики, которые «приобщают» к ней подростков, будут нещадно штрафовать
В Улан-Удэ отремонтируют дороги по просьбам горожан
В Улан-Удэ отремонтируют дороги по просьбам горожан
Общество, 28.02.2023
В ремонтную кампанию включены пять улиц
Школьная олимпиада в Бурятии выявила 33 победителя и 87 призёров
Школьная олимпиада в Бурятии выявила 33 победителя и 87 призёров
Общество, 28.02.2023
Завершился региональный этап всероссийской олимпиады школьников
В Бурятии некоторым депутатам упростили декларирование доходов
В Бурятии некоторым депутатам упростили декларирование доходов
Общество, 28.02.2023
А информацию о них будут публиковать в обобщённом виде
«Председатель – не командир»: В Бурятии депутат Хурала «поставил на место» спикера
«Председатель – не командир»: В Бурятии депутат Хурала «поставил на место» спикера
Общество, 28.02.2023
Игорь Бобков припомнил Владимиру Павлову скандал двухмесячной давности
Скандальную стройку в центре Улан-Удэ предложили «задрапировать»
Скандальную стройку в центре Улан-Удэ предложили «задрапировать»
Общество, 28.02.2023
В Народном Хурале считают, что с ней нужно разобраться к 100-летию Бурятии
Росгвардейцы провели на севере Бурятии День открытых дверей
Росгвардейцы провели на севере Бурятии День открытых дверей
Общество, 28.02.2023
Мероприятие прошло в Северобайкальске
Путин наградил «голливудского бурята» Стивена Сигала орденом
Путин наградил «голливудского бурята» Стивена Сигала орденом
Общество, 28.02.2023
Его отметили за большой вклад в развитие международного сотрудничества
Главный санврач Бурятии призывает привиться от клещевого энцефалита
Главный санврач Бурятии призывает привиться от клещевого энцефалита
Общество, 28.02.2023
В прошлом году клещи активно нападали на людей 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^