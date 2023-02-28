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В России хотят запретить пропаганду чайлдфри среди детей

В России хотят запретить пропаганду чайлдфри среди детей
Общество,  Фото:pixabay.com.
В Госдуму РФ внесён проект о запрете распространения среди детей информации с пропагандой чайлдфри

В Госдуму повторно внесён законопроект о запрете распространения среди детей информации с пропагандой концепции чайлдфри, документ доступен в электронной базе данных законопроектов, - сообщает РИА Новости.

- Предлагается внести в законодательство о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, изменения, направленные на отнесение информации, пропагандирующей добровольный отказ от рождения детей, к информации, запрещённой для распространения среди детей, - говорится в тексте инициативы.

Поправки предлагается внести в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию», в статьи 2 и 5.

Авторами выступили депутат нижней палаты Эльвира Аиткулова и госсобрание Башкортостана. Они же вносили законопроект в сентябре прошлого года, однако в том виде правительство его не поддержало и документ отправили на доработку.

Концепция чайлдфри характеризуется сознательным желанием не иметь детей. Эти идеи относятся к проявлениям деструктивного социального поведения, что «идёт вразрез с традиционными семейными ценностями и государственной политикой Российской Федерации», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как сообщал «Байкал-Daily», с похожей инициативой выступило ранее общественное движение «За жизнь!».

дети

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