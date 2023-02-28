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В Бурятии волонтёрам, ТОСовцам и донорам будут вручать медали

В Бурятии волонтёрам, ТОСовцам и донорам будут вручать медали
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Бурятии
Статус награды «По зову долга и сердца» расширили

На сессии Народного Хурала 28 февраля депутаты одобрили изменения в республиканский закон о государственных наградах. Его привели в соответствие с федеральным законодательством. Теперь медаль «По зову долга и сердца», которую учредили в разгар пандемии коронавируса, будут вручать ещё и волонтёрам, донорам и активистам ТОС.

Законопроект разработали в администрации главы и правительства Бурятии, а её руководитель Баир Цыренов выступил докладчиком по вопросу.

Статус вышеупомянутой награды расширили – на неё смогут претендовать лица, «имеющие особые заслуги в добровольческой (волонтёрской) деятельности» или «реализующие социально значимые проекты на республиканском и муниципальном уровнях», а также люди, внёсшие «большой вклад в развитие безвозмездного донорства крови и (или) её компонентов».

К началу октября 2022-го в республике насчитывалось 6 929 доноров. Из них 33 сдавали кровь более 100 раз. А в волонтёрское движение сегодня вовлечены 91 470 жителей республики. В реализации социально значимых проектов, направленных в том числе на благоустройство территорий, обеспечение пожарной безопасности, профилактику правонарушений, патриотическое, духовно-нравственное и физическое воспитание молодёжи и подрастающего поколения, заботу о старших, а также пропаганду здорового образа жизни (ЗОЖ) участвует 2 396 территориальных общественных самоуправлений, в которые входят 174 866 жителей республики. «У нас очень много ТОСов – мы занимаем лидирующие позиции в ДФО», – напомнил Баир Цыренов.

Есть ещё одно нововведение – вручать госнаграды не будут гражданам с неснятой или непогашенной судимостью – наличие таковой будет основанием для отклонения соответствующего ходатайства. Вопросов у депутатов не возникло. Большинство парламентариев, присутствующих на сессии – 60 – выступили «за».

награда медаль Народный Хурал

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