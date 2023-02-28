Улан-Удэ отдаст пригородному району землю под детский сад

В Нижнем Саянтуе для него не нашлось подходящего участка









Депутаты внесли изменения в картографическое и координатное описание границ самого муниципального образования, Улан-Удэ и сельского поселения «Саянтуйское». Связано это с тем, что в самом Нижнем Саянтуе построить детский сад не представляется возможным из-за сложного рельефа местности, отсутствия инженерной инфраструктуры и транспортной доступности.











Как сообщал «Байкал-Daily», план по изменению границ Тарбагатайского района, сельского поселения «Саянтуйское» и города Улан-Удэ ранее был разработан министерством строительства Бурятии. Этот план позволит совершить строительство детского сада на выбранном земельном участке в южной части Октябрьского района Улан-Удэ. Затем планом предлагается поэтапная передача в границы Тарбагатайского района территорий для строительства детского сада площадью 27 885 м2.

Столица Бурятии передаст пригородному Тарбагатайскому району землю возле села Нижний Саянтуй для строительства детского сада. Такое решение приняли на очередном заседании республиканского парламента 28 февраля.