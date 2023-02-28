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В Улан-Удэ отремонтируют дороги по просьбам горожан

В Улан-Удэ отремонтируют дороги по просьбам горожан
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В ремонтную кампанию включены пять улиц

В Улан-Удэ в ремонтную кампанию 2023 года включены улицы Орловская, Краснодонская, Гастелло, Севастопольская и Залесная. Ранее местные жители жаловались на качество этих дорог и просили включить их в ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе министерстве строительства республики.

В настоящее время подрядные организации готовят технику, кадры и все необходимые материалы для того, чтобы вовремя, с наступлением тёплой погоды, приступить к ремонту. Работы традиционно будут проводиться комплексно и в синхронизации с ресурсоснабжающими организациями.

В этом году в ремонт по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» попало 23 участка общей протяжённостью более 24 км дороги, в том числе и те улицы, которые указывали горожане в своих наказах мэру Улан-Удэ.

В грядущий сезон будут обновлены ключевые магистральные дороги по улицам Ключевская, Иволгинская, Борсоева и проспект 50-летия Октября, где в результате ремонта будет добавлена третья выделенная полоса для общественного транспорта. Также в ремонтную кампанию включили дороги в микрорайонах Горький, Загорск, Таёжный.

С 2017 года в столице Бурятии уже обновлено 153 км дорог. Нацпроект «Безопасные качественные дороги» продлится до 2030 года, его цель – привести в нормативное состояние 80% дорог.
дорожный ремонт

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