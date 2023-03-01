В честь 8 марта в Бурятии проведут турнир по волейболу

К участию допускаются студентки вузов и ссузов
7 марта в честь Международного женского дня в Улан-Удэ проведут соревнования по баскетболу 3х3 среди женских команд Бурятии «Кубки и цветы». В турнире могут принять участие студентки высших и средних специальных учебных заведений республики.
Местом проведения соревнований станет спорткомплекс Бурятского государственного университета. Начало матчей в 13:00.
Заявки на участие необходимо направить на электронную почту: [email protected] не позднее 13:00 часов 6 марта.
Команды, занявшие призовые места, наградят подарками и грамотами, сообщает студенческий спортивный клуб «Байкальские волки».
Возрастное ограничение: 0+.
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