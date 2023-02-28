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В ВВО стартовал смотр-конкурс военных оркестров

В ВВО стартовал смотр-конкурс военных оркестров
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В первом туре принимают участие коллективы из Улан-Удэ и Читы

В Восточном военном округе проходит первый тур смотра-конкурса военных оркестров Вооружённых сил Российской Федерации. Военные музыкальные коллективы из Хабаровска, Читы, Благовещенска, Улан-Удэ, Уссурийска Владивостока, Петропавловска-Камчатского выступают с 27 по 28 февраля во Владивостоке, а с 1 по 2 марта выступят в Хабаровске.

Смотр-конкурс проводится по пяти группам военных оркестров в зависимости от штатной численности коллектива: группа «А» – более 60 человек, группа «Б» – более 40 человек, группа «В» – более 25 человек, группа «Г» – свыше 20 человек и группа «Д» – свыше 15 человек.

По условиям смотра-конкурса военные оркестры исполняют: государственный гимн Российской Федерации, «Славься» М. Глинки, «Развод караулов» В. Павлова, «Красная заря» С. Чернецкого, 1 встречный и 2 строевых марша, произведения концертного репертуара, а также плац-концерт продолжительностью около 15 минут.

Во время смотра учитываются, прежде всего, уровень профессиональной подготовки оркестра, а также такие элементы, как выполнение строевых приёмов с музыкальными инструментами, внешний вид, подбор репертуара и другое.

Выступления военно-оркестровых коллективов оцениваются раздельно по десятибалльной системе за исполнение служебно-строевого и концертного репертуара. Далее, из полученных оценок, будет выведен средний итоговый бал.

В состав комиссии по оценке выступлений входят начальник Военно-оркестровой службы Вооружённых сил Российской Федерации – главный военный дирижёр генерал-майор Тимофей Маякин и начальник центрального военного оркестра министерства обороны Российской Федерации полковник Сергей Дурыгин.

Для участия во втором туре, который пройдёт в Москве весной 2024 года, по решению жюри будут отобраны военные оркестры, получившие наиболее высокий итоговый балл в первом туре. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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