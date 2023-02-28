Финальные игры завершились на прошлой неделе
С 25 по 26 февраля в Улан-Удэ состоялось XX первенство Бурятии по интеллектуальным играм среди старшеклассников. На протяжении года команды завоёвывали баллы, чтобы стать победителями в финальной игре. Всего в поединках участвовало 16 команд – это более 100 участников.
Как сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ, ребята выступали в разных этапах, демонстрируя мастерство интеллекта как в команде, так и в индивидуальных зачётах. По результатам соревнований, места распределились следующим образом:
Индивидуальный зачёт «Своя игра»
I место – Санжи С. («Эридан» СОШ №25);
II место – Захар К. («Тсубаса» гимназия №14);
III место – Николай Г. («Забайкальские муравьи» гимназия №33).
Командная игра «Эрудит-квартет»
I место – команда «Забайкальские муравьи» (гимназия №33);
II место – команда «Юпитер-6» (Турунтаевская районная гимназия, Прибайкальский район);
III место – команда «Константа» (СОШ №32).
Командная игра «Интеллектуальное многоборье»
I место – команда «Эридан» (СОШ №25);
II место – команда «Забайкальские муравьи» (гимназия №33);
III место – команда «Тсубаса» (гимназия №14).
Командная игра «Что? Где? Когда?»
I место – команда «Эридан» (СОШ №25);
II место - команда «Тсубаса» (гимназия №14);
III место - команда «Забайкальские муравьи» (гимназия №33).
Командная игра «Брейн-ринг»
I место - команда «Парабеллум» (СОШ №46);
II место – команда «Эридан» (СОШ №25);
III место – команда «Тсубаса» (гимназия №14).
Школьники Бурятии посоревновались в интеллектуальном первенстве
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