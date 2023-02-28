Школьники Бурятии посоревновались в интеллектуальном первенстве

Общество, Фото: пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ

Финальные игры завершились на прошлой неделе



С 25 по 26 февраля в Улан-Удэ состоялось XX первенство Бурятии по интеллектуальным играм среди старшеклассников. На протяжении года команды завоёвывали баллы, чтобы стать победителями в финальной игре. Всего в поединках участвовало 16 команд – это более 100 участников.



Как сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ, ребята выступали в разных этапах, демонстрируя мастерство интеллекта как в команде, так и в индивидуальных зачётах. По результатам соревнований, места распределились следующим образом:



Индивидуальный зачёт «Своя игра»

I место – Санжи С. («Эридан» СОШ №25);

II место – Захар К. («Тсубаса» гимназия №14);

III место – Николай Г. («Забайкальские муравьи» гимназия №33).



Командная игра «Эрудит-квартет»

I место – команда «Забайкальские муравьи» (гимназия №33);

II место – команда «Юпитер-6» (Турунтаевская районная гимназия, Прибайкальский район);

III место – команда «Константа» (СОШ №32).



Командная игра «Интеллектуальное многоборье»

I место – команда «Эридан» (СОШ №25);

II место – команда «Забайкальские муравьи» (гимназия №33);

III место – команда «Тсубаса» (гимназия №14).



Командная игра «Что? Где? Когда?»

I место – команда «Эридан» (СОШ №25);

II место - команда «Тсубаса» (гимназия №14);

III место - команда «Забайкальские муравьи» (гимназия №33).



Командная игра «Брейн-ринг»

I место - команда «Парабеллум» (СОШ №46);

II место – команда «Эридан» (СОШ №25);

III место – команда «Тсубаса» (гимназия №14).

