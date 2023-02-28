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«Председатель – не командир»: В Бурятии депутат Хурала «поставил на место» спикера

«Председатель – не командир»: В Бурятии депутат Хурала «поставил на место» спикера
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Игорь Бобков припомнил Владимиру Павлову скандал двухмесячной давности

На последней в ушедшем 2022 году сессии республиканского парламента серьёзно повздорили депутат Игорь Бобков и спикер Народного Хурала Владимир Павлов. Первый обвинил второго в демагогии и в нарушении регламента.

Бобкову не понравилось, что председатель НХ не стал выносить на голосование предложения некоторых коллег. Так, лидер фракции ЛДПР Сергей Дорош призвал направить инфраструктурные деньги депутатов-одномандатников на нужды участников спецоперации на Украине. Это средства, которые выделяют им для работы на округах. Речь шла о сумме в 200 миллионов рублей.

Дорош призвал вынести это на голосование и включить в проект постановления по бюджету на 2023 год ко второму чтению. Павлов предположил, что у народного избранника неправильная информация касательно «депутатских» средств. Когда дискуссия затянулась, в неё вмешался Игорь Бобков. Он обвинил спикера в «демагогии», получил замечание «за оскорбление» и лишился слова до конца сессии.

На пленарном заседании НХ 28 февраля Бобков припомнил это Павлову. Народный избранник сообщил, что его лишили слова, тем самым «ущемив» его права. И привёл в пример сцену из фильма Леонида Гайдая «Кавказская пленница» (возрастное ограничение – 6+) – ту самую, где звучит легендарная фраза «В моём доме попрошу не выражаться!». Её произносит герой Фрунзика Мкртчяна – дядя Джабраил.

- Сатирическая ситуация тут и там налицо, но с большой разницей, – заявил Игорь Бобков. – Я никого оскорблять не собирался. В слове «демагогия» нет оскорбительного смысла и нет нужды в извинениях с моей стороны.

А вот спикер парламента РБ, по мнению Бобкова, «превысил полномочия». Депутат даже объяснил, почему он так считает.

- Председатель Народного Хурала не является командиром для депутатов, он – лишь первый среди равных, – отметил парламентарий и добавил, что лишение слова – нарушение прав депутата и «самодурство пополам с диктатурой». 
депутаты Народного Хурала скандал

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