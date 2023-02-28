«Председатель – не командир»: В Бурятии депутат Хурала «поставил на место» спикера

Игорь Бобков припомнил Владимиру Павлову скандал двухмесячной давности
Бобкову не понравилось, что председатель НХ не стал выносить на голосование предложения некоторых коллег. Так, лидер фракции ЛДПР Сергей Дорош призвал направить инфраструктурные деньги депутатов-одномандатников на нужды участников спецоперации на Украине. Это средства, которые выделяют им для работы на округах. Речь шла о сумме в 200 миллионов рублей.
Дорош призвал вынести это на голосование и включить в проект постановления по бюджету на 2023 год ко второму чтению. Павлов предположил, что у народного избранника неправильная информация касательно «депутатских» средств. Когда дискуссия затянулась, в неё вмешался Игорь Бобков. Он обвинил спикера в «демагогии», получил замечание «за оскорбление» и лишился слова до конца сессии.
На пленарном заседании НХ 28 февраля Бобков припомнил это Павлову. Народный избранник сообщил, что его лишили слова, тем самым «ущемив» его права. И привёл в пример сцену из фильма Леонида Гайдая «Кавказская пленница» (возрастное ограничение – 6+) – ту самую, где звучит легендарная фраза «В моём доме попрошу не выражаться!». Её произносит герой Фрунзика Мкртчяна – дядя Джабраил.
- Сатирическая ситуация тут и там налицо, но с большой разницей, – заявил Игорь Бобков. – Я никого оскорблять не собирался. В слове «демагогия» нет оскорбительного смысла и нет нужды в извинениях с моей стороны.
А вот спикер парламента РБ, по мнению Бобкова, «превысил полномочия». Депутат даже объяснил, почему он так считает.
- Председатель Народного Хурала не является командиром для депутатов, он – лишь первый среди равных, – отметил парламентарий и добавил, что лишение слова – нарушение прав депутата и «самодурство пополам с диктатурой».