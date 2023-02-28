В Бурятии открылся первый «Фермерский островок»

Общество, Фото: пресс-служба минсельхозпрода РБ

Магазин стал первым в Дальневосточном округе



27 февраля в Улан-Удэ открылся первый в Бурятии и на Дальнем Востоке «Фермерский островок». В специализированном магазине покупатели могут приобрести продукты местных производителей. Многие из них уже известны жителям республики по проводимым в регионе ярмаркам.



Торговый объект открыт в рамках реализации проекта «Фермерский островок», задачей которого является оказание поддержки малому и среднему бизнесу по расширению рынков сбыта. На открытии генеральный директор корпорации «МСП» Александр Исаевич напомнил, что создание «Фермерских островков» будет сопровождаться на всех этапах: от идеи до открытия, предоставляя оператору торговой точки готовое дизайнерское решение, помощь в подборе ассортимента и при необходимости финансирование.



- Работа специализированного магазина даст фермерам Бурятии дополнительный канал сбыта своей продукции; а жители города по достоинству оценят шаговую доступность магазина со свежими и натуральными продуктами, - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия РБ Галсан Дареев. - Также мы работаем над открытием «Фермерских островков» внутри крупных торговых центров Улан-Удэ.



В настоящее время организовано 32 «Фермерских островка» в 20 регионах: Новосибирской, Омской, Ивановской, Нижегородской, Ярославской, Владимирской, Ростовской, Смоленской, Курганской, Кировской и Волгоградской областях, Республиках Башкортостан, Калмыкия, Татарстан, Бурятия и Крым, а также в Удмуртской, Чувашской Республиках, Ханты-Мансийском автономном округе и Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства РБ.



