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В районе Бурятии труженица тыла отметила 90-летие

В районе Бурятии труженица тыла отметила 90-летие
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты РБ
Юбилей отпраздновала Нина Ямпилова

В Хоринском районе Бурятии с 90-летием поздравили участницу трудового фронта, ветерана труда Нину Бадмажаповну Ямпилову. Она родилась в улусе Барун-Хасурта Хоринского аймака в многодетной семье, в которой было пятеро детей: три сестры и два брата.

- В 1941 году мне исполнилось всего 8 лет. Работала в колхозе имени Сталина в Барун-Хасурте. На колхозном поле после хлебоуборки урожая мы собирали осыпавшиеся колоски зерновых. Впроголодь работали с раннего утра, днём в колхозе, вечером дома в своём хозяйстве. Сенокосом занимались, работали на сушилке, чистили кошары, собирали луговой лук, копали луковицы саранки, вся работа шла под девизом: «Всё для фронта, всё для Победы!», - вспоминает Нина Бадмажаповна.

Восьмилетнее образование она получила в Барун-Хасурте. Девятый класс окончила в вечерней школе Улан-Удэ. Во время учёбы самостоятельно научилась печатать на машинке. После окончания школы было трудно устроиться на работу, но несмотря на это, она бралась за любую работу.

- Наша землячка трудилась в различных организациях: городском РК ВЛКСМ, в автотранспортной конторе №1, в Улан-Удэнском педучилище. В 1959 году приехала в Хоринский аймак, устроилась заведующей Баянгольским клубом. В составе агитбригады часто ездила выступать в с. Хоринск, где и встретила будущего мужа. В 1976 году устроилась секретарём-машинисткой в Хоринский Госпромхоз, затем работала инструктором в отделе кадров. Проработав более двадцати лет, ушла на заслуженный отдых, - рассказали в отделе социальной защиты района. - За многолетний труд Нина Бадмажаповна награждена многочисленными почётными грамотами и благодарственными письмами, пользовалась заслуженным авторитетом и уважением среди коллег.

Нина Бадмажаповна воспитала двоих детей. На сегодня именинница проживает в добром здравии, её окружают заботой и любовью двое внуков и пять правнуков.

В юбилейный день рождения именинница приняла поздравления от земляков, организаций района. Ей вручили персональные поздравления президента РФ и главы Бурятии, сертификат на единовременную денежную выплату как ветерану Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.

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