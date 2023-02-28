В Бурятии прошло открытие Года педагога и наставника

В рамках церемонии прошло награждение и присвоение почётных званий
27 февраля в столице Бурятии состоялась торжественная церемония открытия Года педагога и наставника. Старт году педагога и наставника дал глава республики Алексей Цыденов. Мероприятие прошло в Бурятском государственном университете имени Доржи Банзарова, сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
- Самая важная профессия, все мы с чего-то начинаем. Первые кто нас формирует – наши учителя. Искренне считаю, что профессия учителя и педагога – самая важная. Вам спасибо за работу, спасибо за то, что вы растите наших детей, формируете наших детей и, конечно, на вас лежит огромная ответственность, - поприветствовал педагогов глава Бурятии.
В торжественной церемонии приняли участие представители органов исполнительной и законодательной власти, заслуженные учителя, наставники, ветераны педагогического труда, молодые педагоги, лауреаты конкурсов профессионального мастерства, руководители образовательных организаций всех уровней. На мероприятии также состоялось награждение и присвоение почётных званий «Заслуженный учитель Республики Бурятия».
Список награждённых
Ермоленко Елена Васильевна - учитель русского языка и литературы, МБОУ Российская гимназия № 59 г. Улан-Удэ;
Телешева Валентина Алексеевна - учитель истории и обществознания МБОУ «Селенгинская СОШ № 2» муниципального образования «Кабанский район»;
Дандарова Сэсэг Михайловна - учитель английского и немецкого языков МБОУ «Гусиноозерская гимназия»;
Тищенко Ольга Викторовна - учитель русского языка и литературы МАОУ «Новоильинский агротехнический лицей»;
Базарова Мария Урбиновна - заведующая кафедрой «Бухгалтерия и аудит» ФГБОУ ВО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени В.Р. Филиппова»;
Базаров Буда Раднаевич - преподаватель специальных дисциплин ГБПОУ «Закаменский агропромышленный техникум»;
Бессмертная Тамара Александровна - воспитатель МАДОУ детский сад № 161 «Ёлочка» комбинированного вида г. Улан-Удэ;
Гармаева Дулма-Сурун Цырендашиевна - учитель начальных классов МАОУ Иволгинская СОШ Иволгинский район;
Ангашанова Людмила Даниловна - консультант отдела информационно-аналитической и правовой работы комитета по науке и профессиональному образованию министерства образования и науки Республики Бурятия;
Батюк Надежда Александровна - учитель истории МБОУ «Курумканская СОШ № 1»;
Саломатова Наталья Петровна - воспитатель МБДОУ «Хоринский детский сад «Ромашка»;
Гомбоева Вера Сергеевна - инструктор по плаванию МБДОУ детский сад «Земляничка», Мухоршибирский район;
Плотников Алексей Леонидович - тренер-преподаватель МОУ ДО «Ильинская ДЮСШ», Прибайкальский район;
Цыжибон Ольга Базаровна - учитель начальных классов МБОУ «Сосново-Озерская СОШ № 2, Еравнинский район;
Медведев Сергей Федорович - учитель физической культуры МБОУ «Тарбагатайская СОШ»;
Мадасова Доржиханда Бадманимбуевна - воспитатель ГБОУ «Кижингинская школа-интернат среднего общего образования»;
Воробьева Татьяна Викторовна - старший воспитатель МБДОУ «Усть-Баргузинский детский сад «Золотая рыбка», Баргузинский район;
Укоева Цырен-Ханда Дабаевна - учитель начальных классов МБОУ «Нуганская начальная школа-детский сад», Тункинский район.
В Бурятии прошло открытие Года педагога и наставника
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Финальные игры завершились на прошлой неделе
В Бурятии стартует международная экспедиция «Байкал от края до края»
Сборная республики вошла в число лучших на Дальнем Востоке
Также прекращается добыча пушных видов животных
Юбилей отпраздновала Нина Ямпилова
Карать рублём решили за незаконный слив нечистот
В рамках церемонии прошло награждение и присвоение почётных званий
В первом туре принимают участие коллективы из Улан-Удэ и Читы
Семинар пройдёт в онлайн и офлайн форматах
Теперь таким семьям не придётся каждый раз подтверждать свой статус
Уже одобрена проектно-сметная документация будущего стадиона
Власти республики решили от него отказаться
Монголия и Мьянма уже выразили готовность в обследовании их пациентов в этом центре
Евдокия Тимофеевна Фефелова почти 30 лет служила в ГАИ
Для них закупят аппаратуру, мебель, одежду, сценические костюмы и многое другое