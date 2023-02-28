В Бурятии прошло открытие Года педагога и наставника

Общество, Фото: пресс-служба минобразования РБ

В рамках церемонии прошло награждение и присвоение почётных званий



27 февраля в столице Бурятии состоялась торжественная церемония открытия Года педагога и наставника. Старт году педагога и наставника дал глава республики Алексей Цыденов. Мероприятие прошло в Бурятском государственном университете имени Доржи Банзарова, сообщает пресс-служба министерства образования РБ.



- Самая важная профессия, все мы с чего-то начинаем. Первые кто нас формирует – наши учителя. Искренне считаю, что профессия учителя и педагога – самая важная. Вам спасибо за работу, спасибо за то, что вы растите наших детей, формируете наших детей и, конечно, на вас лежит огромная ответственность, - поприветствовал педагогов глава Бурятии.



В торжественной церемонии приняли участие представители органов исполнительной и законодательной власти, заслуженные учителя, наставники, ветераны педагогического труда, молодые педагоги, лауреаты конкурсов профессионального мастерства, руководители образовательных организаций всех уровней. На мероприятии также состоялось награждение и присвоение почётных званий «Заслуженный учитель Республики Бурятия».



Список награждённых



Ермоленко Елена Васильевна - учитель русского языка и литературы, МБОУ Российская гимназия № 59 г. Улан-Удэ;

Телешева Валентина Алексеевна - учитель истории и обществознания МБОУ «Селенгинская СОШ № 2» муниципального образования «Кабанский район»;

Дандарова Сэсэг Михайловна - учитель английского и немецкого языков МБОУ «Гусиноозерская гимназия»;

Тищенко Ольга Викторовна - учитель русского языка и литературы МАОУ «Новоильинский агротехнический лицей»;

Базарова Мария Урбиновна - заведующая кафедрой «Бухгалтерия и аудит» ФГБОУ ВО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени В.Р. Филиппова»;

Базаров Буда Раднаевич - преподаватель специальных дисциплин ГБПОУ «Закаменский агропромышленный техникум»;

Бессмертная Тамара Александровна - воспитатель МАДОУ детский сад № 161 «Ёлочка» комбинированного вида г. Улан-Удэ;

Гармаева Дулма-Сурун Цырендашиевна - учитель начальных классов МАОУ Иволгинская СОШ Иволгинский район;

Ангашанова Людмила Даниловна - консультант отдела информационно-аналитической и правовой работы комитета по науке и профессиональному образованию министерства образования и науки Республики Бурятия;

Батюк Надежда Александровна - учитель истории МБОУ «Курумканская СОШ № 1»;

Саломатова Наталья Петровна - воспитатель МБДОУ «Хоринский детский сад «Ромашка»;

Гомбоева Вера Сергеевна - инструктор по плаванию МБДОУ детский сад «Земляничка», Мухоршибирский район;

Плотников Алексей Леонидович - тренер-преподаватель МОУ ДО «Ильинская ДЮСШ», Прибайкальский район;

Цыжибон Ольга Базаровна - учитель начальных классов МБОУ «Сосново-Озерская СОШ № 2, Еравнинский район;

Медведев Сергей Федорович - учитель физической культуры МБОУ «Тарбагатайская СОШ»;

Мадасова Доржиханда Бадманимбуевна - воспитатель ГБОУ «Кижингинская школа-интернат среднего общего образования»;

Воробьева Татьяна Викторовна - старший воспитатель МБДОУ «Усть-Баргузинский детский сад «Золотая рыбка», Баргузинский район;

Укоева Цырен-Ханда Дабаевна - учитель начальных классов МБОУ «Нуганская начальная школа-детский сад», Тункинский район.

