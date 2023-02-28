В прошлом году клещи активно нападали на людей
Главный государственный санитарный врача по Бурятии Сергей Ханхареев напомнил жителям республики о клещевом энцефалите. В управлении Роспотребнадзора опубликовали соответствующее обращение.
- Наша республика отнесена к территории высокого эпидемиологического риска по клещевому вирусному энцефалиту, что в очередной раз подтвердила ситуация прошлого года, когда средняя численность таёжных клещей на 20% превышала среднемноголетние показатели, а их инфицированность в 7 раз превышала аналогичный показатель по всей стране, - сообщил Сергей Ханхареев.
По его словам, впервые за последние 5 лет уровни обращаемости людей с укусами клещами и показатели заболеваемости клещевыми инфекциями, в том числе клещевым вирусным энцефалитом, превысили среднемноголетние уровни. Республиканский показатель заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом почти в 7 раз превысил показатель 2021 года и более чем в 3 раза - показатель по Российской Федерации.
- Уважаемые земляки, клещевой энцефалит можно предупредить, поставив прививку, которая обеспечит защиту организма от вируса и предотвратит опасные последствия заболевания. В связи с чем рекомендую уже сейчас начать вакцинацию против клещевого вирусного энцефалита, в первую очередь нужно прививаться детям и лицам декретированных профессий. Вакцины эффективны, надёжны и безопасны. Поставить прививку можно в поликлинике по месту жительства. Всем доброго здоровья! – сказал главный республиканский санврач.
Главный санврач Бурятии призывает привиться от клещевого энцефалита
Общество, Фото:
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