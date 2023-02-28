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Депутат Народного Хурала пожаловался прокурору Бурятии на мэра Северобайкальска

Депутат Народного Хурала пожаловался прокурору Бурятии на мэра Северобайкальска
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Он призвал дать оценку поведению Олега Котова

Во вторник, 28 февраля, депутаты Народного Хурала собрались на очередную, 28-сессию. Перед тем, как они приступили к рассмотрению вопросов повестки, слово взял председатель комитета по госустройству, местному самоуправлению, законности и вопросам государственной службы, коммунист Виктор Малышенко. Он обратился к и. о. прокурора Бурятии Михаилу Феличеву.

Как выяснилось, 15 февраля в Северобайкальске состоялось рабочее совещание, посвящённое добыче омуля.

- Участие в нём хотел принять депутат Виктор Мальцев, однако глава Северобайкальска Олег Котов попросил его покинуть зал совещания, – сообщил Малышенко.

При этом парламентарий, по его словам, был как раз инициатором этого вопроса. За несколько дней до совещания, 10 февраля, он организовал встречу с местными жителями, на которой тоже обсуждались вопросы по вылову омуля. По мнению коммуниста, мэр Северобайкальска нарушил закон «О статусе депутата Народного Хурала». Глава комитета по госустройству призвал прокуратуру обратить на это внимание и «дать оценку действиям» Котова.

депутаты Народного Хурала омуль прокуратура

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