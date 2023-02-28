Женщина обращалась в прокуратуру
Жительница Иволгинского района Бурятии обратилась в прокуратуру по вопросу подключения жилого дома к электрическим сетям.
- Установлено, что на протяжении длительного периода сетевой организацией – филиалом публичного акционерного общества «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» договор, заключённый с заявителем об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, не исполнялся, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
По результатам рассмотрения представления прокурора района, внесённого директору филиала, жилой дом подключён к электричеству.
Дом жительницы Бурятии с трудом подключили к электрическим сетям
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