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Дом жительницы Бурятии с трудом подключили к электрическим сетям

Дом жительницы Бурятии с трудом подключили к электрическим сетям
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Женщина обращалась в прокуратуру

Жительница Иволгинского района Бурятии обратилась в прокуратуру по вопросу подключения жилого дома к электрическим сетям.

- Установлено, что на протяжении длительного периода сетевой организацией – филиалом публичного акционерного общества «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» договор, заключённый с заявителем об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, не исполнялся, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

По результатам рассмотрения представления прокурора района, внесённого директору филиала, жилой дом подключён к электричеству.
прокуратура электроснабжение

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