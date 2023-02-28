Речь о боксе, вольной борьбе, самбо и футболе
27 февраля глава Бурятии Алексей Цыденов внёс изменения в программу развития спорта в республике. Он добавил более 8 млн рублей на финансирование бокса, вольной борьбы, самбо и футбола.
В прошлом дополнительные деньги на развитие спорта, если у бюджета была такая возможность, обычно выделялись уже под конец сезона.
Глава региона также сообщил, что «На этой неделе заключаем концессионное соглашение с ООО «Национальные технологии» на строительство пяти интерактивных спортивных площадок».
Уже ведётся разработка проекта. Строительство начнётся в 2023 году в Гусиноозерске, в посёлке Гурульба, Аршан Тункинского района. В Улан-Удэ спортплощадки появятся в парках «Юбилейный» и имени Орешкова.
В Бурятии увеличено финансирование четырёх видов спорта
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Евгения Лудупова не придала значения этому событию
В кабельной сети «Ростелекома» на кнопке 750
«Волонтёры - это особые люди, фанаты своего дела», - призналась Кира Макарова
Лекция расскажет об освоении БАМа
Он состоится в следующие выходные
В Улан-Удэ снега не будет
В столице республики наградят лауреатов межрегионального конкурса
В Улан-Удэ наградили победителей «Ночной хоккейной лиги»
Международное мероприятие состоится в середине марта
В стране живут 131 человек в возрасте 100 лет и старше
Соревнования проходили в Ярославской области
Джидинский район гордится своим ветераном
Педагогов и учащихся приглашают попрактиковаться в каллиграфии
Церемония награждения состоялась 23 февраля
Сегодня в Национальной библиотеке состоялось открытие конкурса