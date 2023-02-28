В Бурятии увеличено финансирование четырёх видов спорта

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Речь о боксе, вольной борьбе, самбо и футболе



27 февраля глава Бурятии Алексей Цыденов внёс изменения в программу развития спорта в республике. Он добавил более 8 млн рублей на финансирование бокса, вольной борьбы, самбо и футбола.

В прошлом дополнительные деньги на развитие спорта, если у бюджета была такая возможность, обычно выделялись уже под конец сезона.



Глава региона также сообщил, что «На этой неделе заключаем концессионное соглашение с ООО «Национальные технологии» на строительство пяти интерактивных спортивных площадок».



Уже ведётся разработка проекта. Строительство начнётся в 2023 году в Гусиноозерске, в посёлке Гурульба, Аршан Тункинского района. В Улан-Удэ спортплощадки появятся в парках «Юбилейный» и имени Орешкова.

