Глава Минздрава Бурятии высказалась о введённых против неё санкциях

Евгения Лудупова не придала значения этому событию
Лудупова высказалась по этому поводу в соцсетях.
- Утром (27 февраля) обнаружила свою фамилию в санкционном списке Украины, – написала глава Минздрава на своей странице во «ВКонтакте». – Никакого влияния это событие на меня не окажет. Буду, как и ранее, работать на благо Бурятии и всей страны.
Персональные санкции предусматривают блокировку активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, а также запрет на передачу технологий и прав на объекты интеллектуальной собственности и применение «других запретов въезда» в страну.
На минувшей неделе США ввели санкции против 40 с лишним российских губернаторов, включая главу РБ Алексея Цыденова. Сам он воспринял это как признание своей работы «на благо отечества».
На минувшей неделе США ввели санкции против 40 с лишним российских губернаторов, включая главу РБ Алексея Цыденова. Сам он воспринял это как признание своей работы «на благо отечества».