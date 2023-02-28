«Буряад ТВ» с 28 февраля начинает вещание в Забайкальском крае



28 февраля 2023 года телеканал начнёт официальное вещание на территории Забайкальского края. Как и в Бурятии, телеканал расположится на 750 кнопке сети «Ростелеком».





По словам руководителя телеканала Виталия Раднаева, расширение зоны вещания телеканала - лишь первый этап развития, популяризации и сохранения бурятского языка в рамках бурятского телевидения. Вскоре «Буряад ТВ» планирует при поддержке правительства Забайкальского края и администрации Агинского Бурятского округа создать у соседей филиал.



Справка:





«Буряад ТВ» – информационно-развлекательный телеканал с круглосуточным вещанием на бурятском языке. Начал работу 30 мая 2021 года. В эфире телеканала большая линейка собственного производства: информационные, аналитические, культурные, исторические, литературные, игровые и познавательные программы.



