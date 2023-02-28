В Бурятии переменная облачность

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В Улан-Удэ снега не будет



По данным Бурятского гидрометцентра, 28 февраля по республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный 6-11, днём в отдельных районах до 15-17 м/с, позёмка. Температура днём -3,-8, местами до +2, по северу -9,-14.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура днём -4,-6

