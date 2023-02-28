В Улан-Удэ снега не будет
По данным Бурятского гидрометцентра, 28 февраля по республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный 6-11, днём в отдельных районах до 15-17 м/с, позёмка. Температура днём -3,-8, местами до +2, по северу -9,-14.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура днём -4,-6
В Бурятии переменная облачность
Общество, Фото:
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