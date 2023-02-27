В Бурятии выберут лучшего юнармейца





Кроме того, на открытии конкурса 14 юнармейцев Бурятии были награждены знаками «Юнармейская доблесть третьей степени».



Справка:



Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ» было создано в 2016 году по инициативе министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу. Региональное отделение Юнармии Бурятии на сегодняшний день объединяет более девяти тысяч юнармейцев в возрасте от 8 до 18 лет. Деятельность движения направлена на воспитание в юнармейцах доброты, сочувствия, совестливости, верности, достоинства, любви к своей Родине.









В Бурятии пройдёт первый республиканский конкурс «Юнармеец года Республики Бурятия». В конкурсе принимают участие юноши в возрасте 14-17 лет состоящие в рядах Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».- Сегодня в Национальной библиотеке состоялось открытие конкурса. На открытие приехало 29 ребят из 15 районов республики и города Улан-Удэ, которые продемонстрируют лучшие качества юнармейца - ловкость, грамотность, знания, умения, неравнодушие, сноровку, патриотизм. Это действительно первые среди равных! - рассказывают организаторы мероприятия.Конкурс пройдёт 27 и 28 февраля в учебно-методическом центре «Авангард».Лучшие юнармейцы республики в течение двух дней будут проходить различные этапы конкурса, где проверят не только их физическую подготовку, но и военную, а именно навыки сборки и разборки автомата Калашникова. Также юношей проверят на знание истории России.По итогам конкурса будет определён юнармеец года. Все остальные участники конкурса получат сертификаты участников «Юнармии» Бурятии.