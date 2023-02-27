В Бурятии выберут лучшего юнармейца

В Бурятии пройдёт первый республиканский конкурс «Юнармеец года Республики Бурятия». В конкурсе принимают участие юноши в возрасте 14-17 лет состоящие в рядах Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
- Сегодня в Национальной библиотеке состоялось открытие конкурса. На открытие приехало 29 ребят из 15 районов республики и города Улан-Удэ, которые продемонстрируют лучшие качества юнармейца - ловкость, грамотность, знания, умения, неравнодушие, сноровку, патриотизм. Это действительно первые среди равных! - рассказывают организаторы мероприятия.
Конкурс пройдёт 27 и 28 февраля в учебно-методическом центре «Авангард».
Лучшие юнармейцы республики в течение двух дней будут проходить различные этапы конкурса, где проверят не только их физическую подготовку, но и военную, а именно навыки сборки и разборки автомата Калашникова. Также юношей проверят на знание истории России.
По итогам конкурса будет определён юнармеец года. Все остальные участники конкурса получат сертификаты участников «Юнармии» Бурятии.
Кроме того, на открытии конкурса 14 юнармейцев Бурятии были награждены знаками «Юнармейская доблесть третьей степени».
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Справка:
Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ» было создано в 2016 году по инициативе министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу. Региональное отделение Юнармии Бурятии на сегодняшний день объединяет более девяти тысяч юнармейцев в возрасте от 8 до 18 лет. Деятельность движения направлена на воспитание в юнармейцах доброты, сочувствия, совестливости, верности, достоинства, любви к своей Родине.