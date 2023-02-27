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На развитие авиатранспортной отрасли направят 5 млрд рублей

На развитие авиатранспортной отрасли направят 5 млрд рублей
Общество,  Фото:pixabay.com.
Будет расширено производство воздушных судов, авиационных двигателей, приборов и агрегатов

По поручению президента России авиапредприятия страны получат финансирование для модернизации заводских мощностей, на которых налажено серийное производство самолётов, авиационных двигателей и всего спектра необходимых приборов и агрегатов. На расширение их производства в 2023 году будет направлено 5 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

С 2024 года средства на эти цели будут выделяться на постоянной основе, вплоть до 2036 года. В течение 14 лет общий объем поддержки может превысить 376 млрд рублей.

Федеральное финансирование позволит компенсировать до 50% расходов авиапредприятий на погашение кредитов, которые привлекаются, чтобы ускоренными темпами нарастить выпуск техники и для создания системы её послепродажного обслуживания.

- Это стратегически значимый для государства сектор, от которого сейчас напрямую зависят поставки новых воздушных судов в авиакомпании, связанность всей нашей большой страны. Авиакомпании не должны столкнуться со сложностями при эксплуатации отечественных самолётов. Важно сформировать фонды запасных частей, детально продумать их логистику, усовершенствовать процедуры проведения технических регламентных работ и ремонта, – подчеркнул Михаил Мишустин.


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